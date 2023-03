Bo nadomestilo za plačilo prispevkov verskim uslužbencev višje?

Kot je v sporočilu za javnost zapisalo ministrstvo za kulturo, predlagana sprememba zakona o verski svobodi posega v člen, ki določa višino finančne pomoči za pokritje prispevkov za socialno varnost za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za obvezno zdravstveno zavarovanje verskih uslužbencev.

Aktualni zakon določa, da so lahko registrirane cerkve in druge verske skupnosti za svoje verske uslužbence zaprosile za pridobitev pravice do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov "od osnove najmanj v višini 48 odstotkov povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova". Predlog ministrstva pa predlaga dvig pokritja prispevkov od osnove 60 odstotkov povprečne plače.

S tem bi se, kot so na ministrstvu zapisali v obrazložitvi predloga, višina kritja prispevkov verskim uslužbencem povrnila na raven pred uveljavitvijo zakona o uravnoteženju javnih financ.

Poleg tega predlog sprememb zakona v prehodnih določbah predvideva, da bi z uveljavitvijo zakona prenehala veljati aktualna uredba za določitev višine državne pomoči za plačilo prispevkov verskim uslužbencem. Ta je začela veljati maja lani in je določala, da je država pokrila prispevke od osnove 100 odstotkov povprečne plače, če je verska skupnost izpolnjevala določene pogoje.

Predlog sprememb zakona bo v javni razpravi do 20. marca.