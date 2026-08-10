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Slovenija

Bo napis Tito na Sabotinu dobil status kulturnega spomenika?

Nova Gorica, 10. 08. 2026 19.53 pred 1 uro 1 min branja 60

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Napis Tito na Sabotinu

Na primorskih hribih je šest napisov Tito, le eden pa je tisti, ki najbolj razdvaja: to je napis na Sabotinu nad Novo Gorico. Ker kamne, s katerimi ostaja zapisano ime nekdanjega jugoslovanskega voditelja, nenehno premikajo in s tem uničujejo napis, so v sekciji maj 45 predlagali, da bi napis dobil status kulturnega spomenika. Enak predlog so podali tudi v Dekanih.

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KOMENTARJI60

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nelevnedesen
10. 08. 2026 21.24
Slava diktatorju
Odgovori
0 0
marker1
10. 08. 2026 21.24
Zaradi napačnih odločitev osvoboditeljev nimamo Trsta, Gorice in Furlanije-Julijske krajine.
Odgovori
+1
1 0
txoxnxy
10. 08. 2026 21.16
To je črna gradnja kje so inšpektorji da to sramoto dajo takoj odstranit .
Odgovori
+1
2 1
Sanchez Robi
10. 08. 2026 21.14
Seveda ,da bo .
Odgovori
+1
1 0
joža z maribora
10. 08. 2026 21.11
spomenik kriminlcu bi bi bil kulturno zaščiten, lepo vas prosim...
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+2
4 2
Kameleon Kiddo
10. 08. 2026 21.13
Porčičana joža ne seri
Odgovori
+0
1 1
bergman
10. 08. 2026 21.09
Če tile komentarji spadajo v objavo, potem se človek lahko zaskrbljeno vpraša koliko je še potomcev kolaboracionistov v Sloveniji, ki čedalje bolj povzdigujejo izdajalstvo in agresivno vzpodbujajo načrtno spreminjanje zgodovine z peterletom na čelu, ker je javno izjavil, "da dokler bo živ bo delal na tem, da se Slovenska zgodovina spremeni in da se narodno osvobodilni boj in partizane opredeli kot teroriste lopove morilce in ne vem kaj še...., (mogoče zaradi tega, "ker so njegovega očeta dobili, ko je ukradel govedo ubogemu domačinu in jih hotel prodat italijanom....." Zato pa še enkrat povdarjam, da se je treba nad takimi izjavami, kot so v teh komentarjih, zelo zamisliti!!!
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+2
3 1
HuffyPuffy
10. 08. 2026 21.09
S cim se vse zdolgocasen folk ukvarja in obremenjuje javno blagajno…
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+0
1 1
Potouceni kramoh
10. 08. 2026 21.07
Janez zakockaš pravi da je treba pod unesco zaščito dati črno kocko, prodajo orožja,projekt trenta in patria ter še mnogo tega se bi našlo pravi..
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+1
2 1
Miran1960
10. 08. 2026 21.05
Napis je nastal nekje leta 78 in zame kot prepričanega levičarja nima nobene zgodovinske vrednosti. popolnoma druga stvar so napisi na sev obrobju Krasa, ki so nastali v evforiji po koncu vojne in priključitvi Primorske k matični državi
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-1
0 1
Albert Konečnik
10. 08. 2026 21.04
Mogoče bi ga pa zamenjali z JANEZ. Ima daljši staž predsedovanja kot ga je imel Tito.
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+0
1 1
Victorinox
10. 08. 2026 21.14
Samo ta Janez je pokončen Slovenec in demokrat, eden glavnih osamosvojiteljev. Kot kandidat je bil izvoljen na volitvah in potrjen v organih v stranki, medtem ko oni drugi ni bil izvoljen na volitvah, bil je dosmrtno potrjen za predsednika, maršala, predsednika ZKJ, bil je tudi predsednik totalitarne stranke, naročnik povojnih pobojev, razsipno živel Na Dedinju, na Brionih, v vili Bled, onemogočal, da gre Slovenija svojo pot, itd. To je neprimerljiva razlika.
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+0
1 1
kovanec
10. 08. 2026 20.57
Pravi in lep spomenik vreden spoštovanja.
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-1
2 3
Victorinox
10. 08. 2026 21.16
Če bi Nemci postavili spomenik Hitlerju in Italijani Mussoliniju, bi bil tudi vreden spoštovanja? Oba sta bila vodji totalitarnih strank in kriva za ogromno žrtev v Evropi, enako kot Tito na območju Slovenije in jugovine.
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+1
1 0
FORTUDO1
10. 08. 2026 20.57
Pa še Novo Gorico preimenujte v Titovo Novo Gorico! Se sliši zelo cool!
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+1
2 1
MarkoJur
10. 08. 2026 20.55
Še berlinski zid postavite nazaj, da ne bodo zahodni - kapitalisti bežali na komunističen vzhod....
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+0
1 1
Kakosmodanes
10. 08. 2026 20.54
Naselit medveda, pa bo mir.
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+1
1 0
Vera in Bog
10. 08. 2026 20.53
Skupni saldo umrlih po vojni je bil cca 100 tisoč to je cel Maribor !
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+0
1 1
kovanec
10. 08. 2026 20.57
Kar jih je križ pospravil se ne da prešteti.
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+0
2 2
Vera in Bog
10. 08. 2026 20.57
Z vsem razumevanjem tega se ne da razumeti !
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+0
1 1
Vera in Bog
10. 08. 2026 20.58
Križ od koga od kristjanov sigurno ne, morda tisti ki ne poznajo Jezusa in jim je vera ideologija.
Odgovori
-1
1 2
Albert Konečnik
10. 08. 2026 21.14
Vera in Bog, malo si osveži znanje iz zgodovine: kdo so bili Templjarji, ki so s križem na zastavah pobili tisoče drugače verujočih, kdo je bil glavni izvajalec srednjeveškega lova na čarovnice, poznaš mogoče verske vojne v Franciji med leti 1562 1598, ko je zardi spopadov med katoličani in hugenoti umrlo od 2 - 4 milijone ljudi. Zato ne trobezljaj, da se v imenu ver, tudi krščanske, niso dogajale gromozanske svinjarije.
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+0
1 1
bc123456
10. 08. 2026 20.52
Znano je kdo je nasprotik napisa TITO
Odgovori
+1
3 2
Victorinox
10. 08. 2026 21.17
Demokrati.
Odgovori
0 0
bc123456
10. 08. 2026 20.51
Nsprotniki napisa TITO so potomci točno poznanih ljudi ki so bili na napačni stran resnice in zgodovine -- nesmem jih imenovati ker mi moderator to briše ...
Odgovori
-1
2 3
Rock8
10. 08. 2026 20.49
Skrajni čas.mi smo Titovi,Tito je naš
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-4
1 5
ta_pametni
10. 08. 2026 20.48
Predlagam, da se oba napisa Tito kandidira na Unesco Heritage.
Odgovori
-2
0 2
Vera in Bog
10. 08. 2026 20.44
Karkoli je že Tito bil, sigurno ni bil normalen državnik. Jugoslavija je bila v prvih letih najbolj brutalno stalinistična. Zato so se ljudje uprli !
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+2
5 3
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