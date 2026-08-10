Bo napis Tito na Sabotinu dobil status kulturnega spomenika?

Na primorskih hribih je šest napisov Tito, le eden pa je tisti, ki najbolj razdvaja: to je napis na Sabotinu nad Novo Gorico. Ker kamne, s katerimi ostaja zapisano ime nekdanjega jugoslovanskega voditelja, nenehno premikajo in s tem uničujejo napis, so v sekciji maj 45 predlagali, da bi napis dobil status kulturnega spomenika. Enak predlog so podali tudi v Dekanih.