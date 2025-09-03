Košarka
Sagadinov recept, kako med osem najboljših
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
1
Kar dolgo so se mučili, na koncu pa le ugnali sicer najskromnejšo reprezentanco na Eurobasketu. Kaj slovensko košarkarsko reprezentanco po precej neprepričljivi zmagi nad Islandijo čaka v nadaljevanju evropskega prvenstva v Rigi? Kako uspešni so lahko proti izraelski izbrani vrsti, ki je doslej izgubila le eno tekmo? In kakšne so možnosti, da bi se naši fantje v domovino vrnili s kolajno? Svojo napoved nam je zaupal Zmago Sagadin, eden najuspešnejših slovenskih trenerjev vseh časov.
Naslednji članek
Gregor Hrovat pred tekmo z Izraelom: Politike in športa ne bi mešal
Naslednji članek
Dončić prvi strelec in drugi podajalec Eurobasketa
SORODNI ČLANKI
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.