Kolikšen bo nov nepremičninski davek? Neuradno največ dvoodstoten

Še pred prazniki namerava vlada sprejeti izhodišča za nepremičninski davek. Neuradno naj bi obdavčila drugo in vsako naslednjo nepremičnino v višini do največ dva odstotka vrednosti. V koaliciji pričakujejo, da bo nova dajatev lastnike praznih stanovanj spodbudila k oddajanju v dolgoročen najem. Z izkupičkom želijo povečati sredstva za gradnjo neprofitnih stanovanj ter razbremeniti delo. Z novimi davčnimi bremeni stanovanjske problematike ne bomo rešili, pa so prepričani v opoziciji, kjer nepremičninski davek razumejo kot kaznovanje tistih, ki so ustvarili več.