Bo nižine še pred decembrom pobelil sneg?

Kaj je polarni vrtinec? Polarni vrtinec si lahko predstavljamo kot veliko vrtečo gmoto mrzlega zraka z nizkim tlakom, ki se jeseni začne oblikovati nad polarnimi območji. Nastane zaradi velikih temperaturnih razlik med hladnim zrakom na severu in toplejšim zrakom na jugu. Jeseni se Arktika hitro ohlaja, saj prehaja v temo, medtem ko se v zmernih geografskih širinah ohlajanje odvija počasneje. Zaradi tega se v višjih plasteh ozračja vzpostavijo močni zahodni vetrovi, ki nad Arktiko tvorijo vrtinec.

Ko je polarni vrtinec močan, ostane mrzel zrak ujet nad Arktiko in se le redko spušča proti jugu. Takrat so zime v zmernih geografskih širinah, med katere spada tudi Slovenija, običajno mile.

Če pa vrtinec oslabi ali se razdeli na več manjših jeder, se smer vetra spremeni – iz prevladujoče zahodne na severno. Mrzel zrak se takrat lažje spušča proti Evropi in Severni Ameriki. Takšne razmere pogosto prinesejo mraz in sneženje, hkrati pa tudi več vremenskih skrajnosti, saj hudemu mrazu lahko hitro sledi nenadna in močna odjuga.