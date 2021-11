Odvetniška družba Neffat namreč zastopa poslanca Branka Simonoviča in je v spremni besedi zakona navedena kot sodelavka pri pripravi dokumenta. "Ta zakon ni pisala nobena odvetniška družba in to je dejstvo," pa odgovarja okoljski minister Andrej Vizjak . Je pa družba Neffat, priznava Vizjak, sodelovala pri preverjanju nekaterih rešitev. Solastnica družbe je Branka Neffat , vidna članica stranke DeSUS, med drugim nekdanja nadzornica v Polzeli in na Slovenskih železnicah. V preteklosti naj bi se zavzemala, da stranka ostane bližje Janši kot KUL-u.

Kdo je predlagal razširitev legalizacije?

"Sum, da obstaja verjetnost, da se preko tega zakona vpliva na glasovanje poslanca, ki bi mogel biti opozicijski in glasovati z opozicijo, je zelo pomemben," meni Dejan Židan iz SD. "Ta zakon z dotičnim primerom, ki je bil izpostavljen, nima nobene veze," odgovarja Vizjak.

Zakon poleg tega omogoča podaljšanje datuma za "amnestijo" črnograditeljem. Zakon je predvideval, da se lahko legalizirajo objekti zgrajeni pred letom 1998. Decembra lani, po tem ko je Simonovič dokončno obrnil hrbet Erjavcu, je ministrstvo obdobje legalizacije razširilo do leta 2003. Vizjak trdi, da je bil to predlog arhitekturne zbornice."Ta predlog zagotovo ni prišel iz naše zbornice, zelo verjetno pa so ga predlagali na skupnosti občin," pravi Mima Suhadolc iz Zbornice za arhitekturo in prostor.

Naj bi pa v zbornici predlagali drsni datum, ki bi vedno veljal za 20 let nazaj."Nam se je zdelo to nesprejemljivo in smo tudi sledili predlogu občin, ki so zahtevale letnico 2005," pojasnjuje Vizjak. Kdo je vmes predlagal letnico 2003 in zakaj je bila ta v zakon zapisana ravno decembra lani, minister ni pojasnil.