Bo nova direktorica STA informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik?

Pogoje za zasedbo direktorskega položaja določa že zakon o STA. Med drugim je zahtevana najmanj visokošolska izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje. Poleg tega morajo imeti kandidati med drugim vsaj 10 let delovnih izkušenj v medijih ali z mediji, od tega vsaj pet let vodstvenih izkušenj, obvladati morajo vsaj en svetovni jezik na višji ravni, k prijavi pa morajo priložiti tudi vizijo razvoja s programom dela za petletno mandatno obdobje.

Nadzorniki STA so po seji sporočili, da so se seznanili s poročilom o prispelih prijavah na razpis za direktorja STA in da sta prispeli dve prijavi. "Nadzorni svet STA bo po zaključku postopkov o izbiri sprejel odločitev," so dodali. Imen prijavljenih niso razkrivali.

Da je oddala prijavo, je sama potrdila Mojca Prelesnik. Slednji bo sredi julija letos potekel drugi petletni mandat na funkciji informacijske pooblaščenke. Pred tem je bila med drugim namestnica informacijske pooblaščenke in generalna sekretarka DZ, je razvidno iz biografije, objavljene na spletni strani informacijske pooblaščenke.

Sedanji direktor Kadunc se je za predčasni odhod odločil iz osebnih razlogov, zadnji dan njegovega dela na STA bo predvidoma 13. maj. "Ni ozadja, ni nezadovoljstva z mojim delom, ampak le čisto osebna odločitev, da tretjič izkoristim možnost, da lahko kot upokojenec delam, kar me veseli," je ob napovedi svojega odstopa pojasnil Kadunc.