Interpelacija vložena brez podpisov NSi: 'Ne želimo rušiti, želimo graditi'

Poslanska skupina Nove Slovenije razkriva svojo pozicijo glede napovedane interpelacije vlade Roberta Goloba. "S kritizerstvom in rušenjem nam ne bo prineslo novih zmag. Do teh lahko pridemo le s konkretnimi predlogi," je dejal predsednik NSi Matej Tonin. Poudaril je, da je interpelacija zoper vlado vložena, a brez podpisov Nove Slovenije.

"Treba je izbirati bitke," je dodal in poudaril, da interpelacija trne in večinske vlade ni smiselna. "Doslej se je izkazalo, da so tovrstne poteze predvsem okrepile vladno koalicijo in še dodatno poudarile njene napačne politike. Tega si v NSi zagotovo ne želimo," je dejal in dodal, da se je treba iz svojih napak učiti in ne vztrajati pri njih.

Zato se od politike proti premikajo k politiki za. Negativo želijo spremeniti pozitivo: "Ne želimo rušiti, želimo graditi. Slovenska zgodovina je pokazala, da smo takrat, ko smo potencirali razlike, le nazadovali ter da napredujemo le, ko stopimo skupaj." Zato za vlado pripravljajo svoj nabor rešitev.

Poudaril je, da gre tu za specifično interpelacijo, na koncu katere se o njej ne bo glasovalo. "Če bi nas pred vložitvijo interpelacije vprašali za mnenje, bi predlagali podajanje konkretnih priporočil in predlogov. Ni dovolj ,da le povemo, kje vlada dela narobe."