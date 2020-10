Bo NSi sestopila z 'vlaka norosti'? Tonin: Zdaj ni čas za politična eksperimentiranja

Bodo sestopili z vlaka norosti, kot je vladajočo koalicijo Janeza Janše imenovala Alenka Bratušek? Opozicijske stranke SD, LMŠ, SAB in Levica so pozvale najprej DeSUS in SMC, potem pa še Novo Slovenijo, naj pomagajo zrušiti Janševo vlado in pristopijo h koaliciji ustavnega loka, ki bi jo vodil ekonomist Jože P. Damijan. Po njihovem mnenju je treba ukrepati takoj, ker Slovenija drvi v iliberalno demokracijo. Kaj na to odgovarja predsednik Nove Slovenije Matej Tonin?

"Strinjam se, da moraš biti vsekakor malo nor, da smo vstopili na ta vlak v času izjemno težkih razmer. Ampak še bolj nori bi bili, da sredi tega, ko vlak drvi, sestopimo s tega vlaka," je besede Alenke Bratušek komentiral vodja stranke Nova Slovenija (NSi) Matej Tonin. Po njegovih besedah "zdaj ni čas za politična eksperimentiranja". Kot še trdi, jih v stranki NSi "vedno zanima vsebina". A trenutni opoziciji očita, da nima konkretnih predlogov, kaj bi naredila drugače. "Vse tisto, kar oni pišejo, ta vlada v praksi že izvaja," meni Tonin. Zavrača tudi očitke o političnem kadrovanju vladeJaneza Janše."Dolžnost te vlade je, da s kadrovskimi zamenjavami skuša doseči to, da bodo za kriminalna dejanja odgovarjali vsi," je prepričan Tonin. Združevanju agencij v poslanski skupini NSi pa vseeno nasprotujejo. "To zgolj priča o tem, da je dialog v tej vladi neka vrednota," odgovarja. "Mi imamo odgovornost, da ta voz varno pripeljemo do konca in za zdaj naše programske usmeritve zelo dobro uresničujemo znotraj te vladne koalicije," je še zaključil Tonin.