Bo nova zakonodaja vendarle stopila na prste upravnikom stavb?

V primeru opravljanja dejavnosti v celotnem stanovanju bi bilo potrebno 100-odstotno soglasje lastnikov. Za spremembo namembnosti v poslovni prostor je po gradbenem zakonu potrebno gradbeno dovoljenje ter posledično 100-odstotno soglasje etažnih lastnikov in preverjanje, ali prostorski akti to sploh omogočajo.

Med drugim je predvideno, da bo pogodba med etažnimi lastniki in upravnikom veljala pet let in se bo, če se lastniki ne bodo drugače dogovorili, nato podaljšala. Sprememba bo predvidoma veljala tudi za obstoječe pogodbe za nedoločen čas. Uvedli bi tudi javni register upravnikov.

Medtem ko so sedaj za izboljšave (npr. vgraditev novih naprav ali instalacij) potrebno 75-odstotno soglasje lastnikov, bi po novem to spadalo pod redno upravljanje in bi bilo potrebno 50-odstotno soglasje. Pri tem bi v primeru enega lastnika z več kot 50-odstotnim deležem manjšinskim lastnikom omogočili sodno varstvo.

Država bi okrepila tudi pristojnosti stanovanjskih inšpektorjev; med drugim bi lahko ukrepali v vseh stanovanjskih enotah, ne glede na to, v kakšni stavbi so te enote (npr. tudi v poslovno-stanovanjski stavbi, za katere določila glede upravljanja večstanovanjskih stavb ne bodo veljala).

Predstavniki upravnikov izrazili nestrinjanje s predlogi

Razprava na posvetu je pokazala, da se predstavniki upravnikov in lastnikov nepremičnin z nekaterimi predlogi ne strinjajo. Predsednik Združenja lastnikov nepremičnin Slovenije Edo Pirkmajer in Franci Gerbec iz slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI sta menila, da bi moralo biti lastnikom omogočeno, da se organizirajo v katerikoli obliki, tudi kot gospodarska družba ali zadruga. Pravnik Miha Juhart je dejal, da mora država v prvi vrsti zagotoviti, da bo sistem upravljanja v primeru etažne lastnine učinkovit. V primeru le enega lastnika večstanovanjske stavbe pa so mogoče tudi druge oblike in ni ovire ustanoviti npr. družbe z omejeno odgovornostjo, ki bo lastnik večstanovanjske stavbe.

Licence za upravnike?

Sodelujoči v razpravi so ocenjevali, da bi bilo treba po vzoru nepremičninskega posredovanja uvesti licence za upravnike ali, kot je dejal direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS Boštjan Udovič, vsaj določiti osnovne pogoje, kot je zavarovanje odgovornosti in strokovna ekipiranost upravnika. Juhart je menil, da več razlogov govori proti uvedbi licenciranja kot za, bi pa lahko za profesionalne upravnike (torej ne za primere, ko ob dogovoru med lastniki naloge upravnika opravlja eden od njih) uvedli določene minimalne tehnične in kadrovske pogoje. Draganova je dejala, da uvedba licenciranja upravnikov ni predvidena.

Pomisleki so bili tudi glede doseganja 100-odstotnega soglasja, kar da je v veliko primerih nemogoče, ter glede obveznih ločenih računih za posamezno stavbo, saj da bi bilo v določenih primerih bolj smotrno to ohraniti kot možnost in ne uvajati obveznosti na podlagi nekaj ekscesnih primerov. Juhart je menil, da je "princip štirih oči" pomemben, bi pa dopustil možnost drugačnega dogovora posebej pri manjših skupnostih.

Kaj vse zajemajo spremembe stanovanjske zakonodaje?

Prenova stanovanjskega zakona bo poleg sprememb pri upravljanju večstanovanjskih stavb zajemala tudi uvedbo stroškovne najemnine in stanovanjskega dodatka ter uvedbo javne najemniške službe, kot je predvideno v nacionalnem stanovanjskem programu.