Slovenija
Bo obvezno čipiranje mačk ostalo zgolj prostovoljno?
Čipiranje lastniških mačk, ki bi z novim letom postalo obvezno, bo očitno že doživelo spremembe. Po novem predlogu bi bila označitev obvezna samo ob zamenjavi lastnika živali, za ostale mačke bi čipiranje ostalo prostovoljno. V zavetiščih so do takšnega predloga kritični.
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