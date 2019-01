Bo onkološki inštitut za svoje bolnike uredil prostor za kajenje? 

V bolnišnici sicer - tako kot v vseh ostalih v Sloveniji - velja popolna prepoved kajenja, in tudi na onkološkem inštitutu zagovarjajo vizijo družbe brez cigaret. Toda njihovi bolniki, ki so tudi strastni kadilci, kljub temu kadijo - v pižamah v parku pred bolnišnico. Da bi jih obvarovali vsaj pred slabim vremenom, v inštitutu razmišljajo, da bi v parku zgradili poseben prostor za kajenje. Mnenja o tem pa so zelo deljena.