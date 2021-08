Bo opozicija podprla Šarčevo predvolilno 'antijanša' zavezo?

Vse kaže, da se nam obeta pestra politična jesen, v katero opozicija KUL vstopa z napovedano interpelacijo šolske ministrice Simone Kustec. Poleg tega še vedno odmeva tudi pismo predsednika LMŠ Marjana Šarca, v katerem opozicijo poziva k podpisu predvolilne zaveze. Prvak NSi Matej Tonin medtem ponavlja, da so v koalicijski pogodbi določili, da koalicija ne bo podrla interpelacij. Dodaja, da je logično, da bo opozicija uporabila orodja, ki jih ima na razpolago.

Kako vroča politična jesen se nam obeta, smo povprašali predsednico SD Tanjo Fajon in podpredsednika slovenske vlade ter prvega moža NSi Mateja Tonina. Interpelacijo so napovedali zato, ker dva tedna pred začetkom šolskega leta nihče ne ve, kako točno se bo šola začela. Ministrice pa kot da leto in pol sploh ni, pravi Fajonova. "Odločitve zelo očitno sprejema predsednik vlade. V opoziciji smo ga že pozvali naj pride na izredno sejo odbora za šolstvo," pravi. Včeraj so se opozicijske stranke tako strinjale, "da je prva, ki si te dni res zasluži interpelacijo, ministrica za šolstvo". "Bilo je več kot dovolj časa, da bi se na razmere v šolah lahko že pripravili," je prepričana prvakinja stranke SD. Tonin medtem odgovarja, da je opozicija v preteklosti že marsikaj očitala ter da se bodo v vladi jeseni osredotočali predvsem na tri stvari: "Okrevanje gospodarstva in nadaljnja gospodarska rast, ponovna oživitev, preživitev ter osvežitev slovenskega zdravstvenega sistema in investicij v zdravstveni sistem ter digitalizacija države in učinkovito črpanje evropskih sredstev, ki smo jih dobili." Ob tem dodaja, da je sicer logično, da opozicija uporablja orodja, ki jih ima na razpolago. Na vprašanje, ali bodo ministrico Simono Kustec v parlamentu branili, pa odgovarja: "Imamo koalicijsko pogodbo, kjer koalicija ne podpira interpelacije."

To pa ni prva interpelacija zoper šolsko ministrico, ena je v preteklosti že padla. "Odgovornost opozicije je da opozarja na napake posameznih ministric, ministrov in to delamo brez politične kalkulacije," poudarja Fajonova, ki dodaja, da bodo v SD danes predstavili pomoč gospodarstvu, gostinstvu, turizmu ter javnemu zdravstvu in šolstvu. "Tu ni zgolj nagajanje ali pobalinstvo, kot je komentiral predsednik vlade. Imamo ogromno vsebinskih predlogov. Ko pa gre za vprašanje javnega šolstva, menim, da moramo vložiti interpelacijo, ker je to odgovornost opozicije. Na to nas opozarjajo jezni in razočarani ravnatelji, dijaki, učenci, šolniki, nenazadnje tudi sindikati, ki se pritožujejo, kdo bo plačeval teste, ki bodo kot kaže potrebni za vstop v šolski sistem." Tonin ob tem pravi, da si vsi želijo, da bi bila Slovenija tudi v jeseni odprta ter da bi ljudje čim bolj normalno živeli. "To je zdaj ključna prioriteta, ki se ji bomo posvečali v prihodnjih tednih," pravi. LMŠ z interpelacijo tudi zoper Andreja Vizjaka?

Medtem pa se govori, da naj bim imela stranka LMŠ spisano tudi že pogodbo proti okoljskemu ministru Andreju Vizjaku. To je potrdila tudi predsednica SD: "LMŠ je to napovedal že pred poletjem. Vendar pa morajo to sporočiti sami. V naši poslanski skupini pa se bomo tej interpelaciji pogovarjali naslednji torek." Ob tem dodaja, da je bil današnji sestanek prvakov opozicije dober ter da so se pogovarjali še o številnih drugih zadevah. Dogovorili so se tudi o tesnejšem sodelovanju v prihodnosti. Povolilno sodelovanje LMŠ, SD, SAB in Levice, kot si ga predstavlja Marjan Šarec – stran in pol dolga poteza prvaka LMŠ, ki bi četvorček zavezal, "k normalizaciji Slovenije, vrnitvi k ustavnim temeljem in vrednotam, ki so nas osamosvojile in pripeljale v Evropsko unijo". Povolilni dogovor a s pred volilno matematiko: Kdo in s kom? "Oblikovanje skupne vlade, ki bo močna in trdna, brez strank in posameznikov, ki sodelujejo ali podpirajo vlado Janeza Janše," je zapisano v pozivu.

"Ta dopis nas je presenetil saj smo se pred poletjem na skupnem sestanku opozicije dogovorili, da s pogovori o skupnem sodelovanju po volitvah nadaljujemo po počitnicah, da se vsedemo za mizo in to naredimo za zaprtimi vrati, dokler se ne uskladimo," je poziv 12. avgusta komentiral generalni sekretar SAB Jernej Pavlič. Očitek soliranja nekaterih partneric LMŠ, potem ko so že minuli četrtek Alenka Bartušek, Tanja Fajon in Luka Mesec prebirali poziv k trem zavezam. "Zadnja med njimi predvideva nastop na volitvah s svojimi kandidacijskmi listami, lastnimi programi, a s skupnimi programskimi izhodišči in ob jasni predpostavki, da bo mandatarja izbrala tista stranka, ki bo na parlamentarnih volitvah prejela največ glasov," še piše v zavezi. Fajonova se o sodelovanju z NSi ne pogovarja, Tonin: 'Pripravljeni smo se pogovarjati z vsemi, tudi z SD'

Na podlagi Šarčevega pisma so včeraj opravili prvi krog pogovorov. "Že pred poletjem sem tudi sama poslala pismo s podobno vsebino. Pomembno se mi zdi predvsem, da damo zavezo ljudem, kaj bomo naredili, da jim bo v naši državi bolje. Imamo ključne izzive - socialne, gospodarske, zdravstvene, okoljske, podnebne - in zdi se mi, da bo treba to podlago, ki jo imamo zdaj na mizi še dodelati." Ob tem dodaja, da se z NSi o sodelovanju trenutno ne pogovarjajo, saj da Toninova stranka trenutno podpira "precej škodljiva ravnanja vlade". "Verjamemo pa, da bodo volitve premešale karte in da bomo imeli po njih drugačno situacijo. Ali bodo volivci in volivke še zaupali politiki, ki se spreminja tudi skozi to vlado, bomo videli takrat," dodaja. Da bodo ljudje določili, kakšna bo sestava parlamenta, se strinja tudi Tonin. "Kakršnokoli izključevanje je nespametno, saj ne vemo, kako bo mogoče sestaviti vlado po naslednjih volitvah," pravi ter ob tem poudarja, da si v NSi želijo stabilne in v prihodnost usmerjene vlade. "Pripravljeni smo se pogovarjati z vsemi, tudi z SD. Prihodnost bo svetla, če se bomo pogovarjali in združevali moči ter če se ne bomo delili," dodaja. Tonin: Delamo vse, kar je v naši moči, da naše sodelavce umaknemo iz Afganistana Obrambni minister se je medtem v zadnjem času močno posvečal predvsem reševanju Slovencev iz Afganistana. Trije slovenski državljani so se že varno umaknili v Katar. "Osebno sem se močno angažiral, iskal sem vse mogoče načine, da dobimo dodatne sedeže na letalih drugih zavezniških držav," pravi Tonin. En Slovenec pa je medtem še vedno v Kabulu. "Slovenec, ki ostaja v Afganistanu je varnostnik pri enem od evropskih veleposlanikov. Tam je ostal na svojo željo, ko uredi določene stvari pa se bo umaknil s francoskim letalom. Za njega ni nobenih skrbi, saj je na varnem delu letališča, prav tako pa ima že zagotovljen tudi transport."