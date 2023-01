Bo označevanje porekla mešanic medu bolj pregledno?

Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo, ki je bilo prvo pod vodstvom švedskega predsedstva, predstavila pobudo Slovenije za revizijo Direktive Sveta o medu. Kot so pojasnili na kmetijskem ministrstvu, se pobuda nanaša na označevanje porekla mešanic medu in gre za vprašanje podajanja celovite informacije potrošnikom oziroma za ločevanje stopnje informacije o poreklu glede na ceno medu.

Po besedah ministrice označevanje mešanic medu, kot ga določa trenutna direktiva, ne zagotavlja jasne in nedvoumne informacije o poreklu medu. "Potrošnik lahko izbere dražji med, vendar če izbere cenejšega, ki je označen kot mešanica medu s poreklom iz EU in ne-EU ali samo ne-EU, za nižjo ceno dobi tudi necelovito informacijo."

Cilj pobude je, da ima potrošnik celovito in jasno informacijo o izvoru mešanic medu. Ob tem želijo tudi zaščititi proizvajalce medu in trajnostno naravnanost sektorja pridelave medu ter čebelarstva v EU, pojasnjujejo.

Revizijo direktive o medu vidijo kot priložnost, da se izboljša preglednost pri mešanicah medu, s čimer bi se izboljšala donosnost sektorja in povrnilo zaupanje potrošnikov v proizvode EU.

Slovenijo je podprla večina držav. Ob zaključku razprave je komisar EU za kmetijstvo in podeželje Slovenijo pohvalil, da je bila zelo dejavna na tem področju. Pri tem je izpostavil, da se zaveda pomembnosti vprašanja in zagotovil, da se bo zavzemal, da bo predlog upošteval tako pričakovanja držav članic kot tudi nemoteno delovanje skupnega evropskega trga brez dodatnih administrativnih bremen, so še sporočili z ministrstva.