Slovenija

Zbudili smo se v najtoplejše jutro letos, v sredo vse do 37 stopinj

Ljubljana, 11. 08. 2025 10.41

Ti.Š.
10

Tudi Slovenijo je zajel nov vročinski val. Danes bo sicer malo manj vroče kot včeraj, a bo sončno in vroče vreme trajalo še najmanj teden dni. Arso je za jugozahod države izdal oranžno vremensko opozorilo. Občutnejše ohladitve tako (še) ni na vidiku, se bo pa konec tedna povečala možnost za nastanek vročinskih neviht.

Sredina avgusta nam prinaša ustaljeno, sončno in vroče vreme, napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso).

Danes bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Vročina bo prehodno nekoliko popustila – najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.

To je sicer nakazovalo že današnje jutro, ki je bilo zaradi toplega severovzhodnega vetra marsikje najtoplejše v tem poletju. Izstopala je predvsem Primorska, kjer se ponoči zaradi burje temperatura ponekod ni spustila niti pod 25 stopinj Celzija, pravijo vremenoslovci.

Najtopleje je bilo na postaji Koper Markovec, kjer so zabeležili najnižje temperature 28 stopinj Celzija. "Če se do večera (do 22.00) ne shladi pod to vrednost, bo to tudi absolutni izmerjen slovenski rekord za najvišjo najnižjo dnevno temperaturo," pojasnjujejo na Arso.

Živo srebro na termometrih se je sicer že včeraj gibalo krepko nad tridesetico. Temperature so se na Goriškem in v Vipavski dolini ob šibki burji povzpele do 38, drugje do okoli 35 stopinj Celzija. Ob 20. uri so navišjo temperaturo (36,8) izmerili v Biljah pri Novi Gorici in v Murski Soboti. Na jugu Avstrije je zvečer nastalo nekaj manjših neviht, ki so se približale meji s Slovenijo, pa pravijo na spletnem portalu Meteoinfo Slovenija.

Za razliko od nedelje, ko so se najvišje dnevne temperature v večjem delu države dvignile na okoli 35, pa bodo te danes in jutri zaradi vetra vzhodnih smeri okoli pet stopinj nižje. Še naprej bo najbolj vroče na Primorskem, za ta del države je Arso zaradi velike toplotne obremenitve do četrtka izdal oranžno vremensko opozorilo.

Arso je za sredo za večji del države izdal rumeno vremensko opozorilo. Oranžno opozorilo za jugozahod pa velja že od danes naprej.
Arso je za sredo za večji del države izdal rumeno vremensko opozorilo. Oranžno opozorilo za jugozahod pa velja že od danes naprej. FOTO: Meteo.si

Od srede naprej pa bo temperatura iz dneva v dan znova naraščala. "Najbolj vroče bo predvidoma v dneh od četrtka do sobote. V notranjosti Slovenije bodo popoldanske temperature dosegle med 32 in 35, na Primorskem pa do 37 stopinj Celzija," pravijo meteorologi.

Šele v nedeljo (17. avgusta) se bo predvidoma nekoliko povečala verjetnost vročinskih neviht, občutnejše osvežitve pa še ni na vidiku.

vreme vročina vročinski val opozorilo
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TvojPrijatelj
11. 08. 2025 11.09
Vprašanje: A je mogoče trenutno kdo na Hvaru pa da še za današnje kosilo nima splanirano? Pravkar sem prišel iz nakupa od lokalnih ribičev, se že dobro poznamo, sveže dobrote iz tukajšnjega morja ki gredo zelo kmalu na žar. Garantirano pravkar ulovljeno. Rad bi pa povabil na kosilo, tko prijateljsko. Lej če si tu, pusti kontakt, se dogovoriva.
ODGOVORI
0 0
Partapaki
11. 08. 2025 11.08
To pa prav 24ur vremenarji. Ohladitev se kaže od 18. dalje, 19. so že možne nevihte. Temperature bodo še vedno nad povprečjem a precej manj kot te dni, po 21. kaže na večjo nestabilnost, lahko da bo s koncem Avgusta tudi konec poletja.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
11. 08. 2025 11.07
Ja, hitro nanizati "rekorde"...teh par dni poletja še.
ODGOVORI
0 0
Lujzek Biber
11. 08. 2025 11.04
+0
Zdej segret na max pol pa zalaufat. Ima da trže gate dol ne samo bajte.
ODGOVORI
1 1
Monster_cat
11. 08. 2025 11.02
-1
Khurceva vrocina
ODGOVORI
0 1
Artechh
11. 08. 2025 11.00
+1
V gozdu ne. V nekem betonsko-asfaltnem okolju pa možno...
ODGOVORI
2 1
Lujzek Biber
11. 08. 2025 10.59
-1
Sistemci na dopustu. Pol pa hojladri ko bo laufal kot pri norcih. Po planu.
ODGOVORI
2 3
proofreader
11. 08. 2025 10.49
+2
To je noro. Vročina kot da bi bilo poletje.
ODGOVORI
7 5
Abica
11. 08. 2025 10.48
+0
Kje se bodo ustavili ti vaši rekordi...?
ODGOVORI
3 3
medŠihtom
11. 08. 2025 10.47
+1
pr men je skos 22, kake rekorde lahko samo sanjam.
ODGOVORI
3 2
