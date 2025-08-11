Zbudili smo se v najtoplejše jutro letos, v sredo vse do 37 stopinj

Sredina avgusta nam prinaša ustaljeno, sončno in vroče vreme, napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso).
To je sicer nakazovalo že današnje jutro, ki je bilo zaradi toplega severovzhodnega vetra marsikje najtoplejše v tem poletju. Izstopala je predvsem Primorska, kjer se ponoči zaradi burje temperatura ponekod ni spustila niti pod 25 stopinj Celzija, pravijo vremenoslovci.
Najtopleje je bilo na postaji Koper Markovec, kjer so zabeležili najnižje temperature 28 stopinj Celzija. "Če se do večera (do 22.00) ne shladi pod to vrednost, bo to tudi absolutni izmerjen slovenski rekord za najvišjo najnižjo dnevno temperaturo," pojasnjujejo na Arso.
Živo srebro na termometrih se je sicer že včeraj gibalo krepko nad tridesetico. Temperature so se na Goriškem in v Vipavski dolini ob šibki burji povzpele do 38, drugje do okoli 35 stopinj Celzija. Ob 20. uri so navišjo temperaturo (36,8) izmerili v Biljah pri Novi Gorici in v Murski Soboti. Na jugu Avstrije je zvečer nastalo nekaj manjših neviht, ki so se približale meji s Slovenijo, pa pravijo na spletnem portalu Meteoinfo Slovenija.
Za razliko od nedelje, ko so se najvišje dnevne temperature v večjem delu države dvignile na okoli 35, pa bodo te danes in jutri zaradi vetra vzhodnih smeri okoli pet stopinj nižje. Še naprej bo najbolj vroče na Primorskem, za ta del države je Arso zaradi velike toplotne obremenitve do četrtka izdal oranžno vremensko opozorilo.
Od srede naprej pa bo temperatura iz dneva v dan znova naraščala. "Najbolj vroče bo predvidoma v dneh od četrtka do sobote. V notranjosti Slovenije bodo popoldanske temperature dosegle med 32 in 35, na Primorskem pa do 37 stopinj Celzija," pravijo meteorologi.
Šele v nedeljo (17. avgusta) se bo predvidoma nekoliko povečala verjetnost vročinskih neviht, občutnejše osvežitve pa še ni na vidiku.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.