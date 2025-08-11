Zbudili smo se v najtoplejše jutro letos, v sredo vse do 37 stopinj

Tudi Slovenijo je zajel nov vročinski val. Danes bo sicer malo manj vroče kot včeraj, a bo sončno in vroče vreme trajalo še najmanj teden dni. Arso je za jugozahod države izdal oranžno vremensko opozorilo. Občutnejše ohladitve tako (še) ni na vidiku, se bo pa konec tedna povečala možnost za nastanek vročinskih neviht.

Sredina avgusta nam prinaša ustaljeno, sončno in vroče vreme, napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso).

Danes bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Vročina bo prehodno nekoliko popustila – najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.

To je sicer nakazovalo že današnje jutro, ki je bilo zaradi toplega severovzhodnega vetra marsikje najtoplejše v tem poletju. Izstopala je predvsem Primorska, kjer se ponoči zaradi burje temperatura ponekod ni spustila niti pod 25 stopinj Celzija, pravijo vremenoslovci. Najtopleje je bilo na postaji Koper Markovec, kjer so zabeležili najnižje temperature 28 stopinj Celzija. "Če se do večera (do 22.00) ne shladi pod to vrednost, bo to tudi absolutni izmerjen slovenski rekord za najvišjo najnižjo dnevno temperaturo," pojasnjujejo na Arso.

Živo srebro na termometrih se je sicer že včeraj gibalo krepko nad tridesetico. Temperature so se na Goriškem in v Vipavski dolini ob šibki burji povzpele do 38, drugje do okoli 35 stopinj Celzija. Ob 20. uri so navišjo temperaturo (36,8) izmerili v Biljah pri Novi Gorici in v Murski Soboti. Na jugu Avstrije je zvečer nastalo nekaj manjših neviht, ki so se približale meji s Slovenijo, pa pravijo na spletnem portalu Meteoinfo Slovenija.

Za razliko od nedelje, ko so se najvišje dnevne temperature v večjem delu države dvignile na okoli 35, pa bodo te danes in jutri zaradi vetra vzhodnih smeri okoli pet stopinj nižje. Še naprej bo najbolj vroče na Primorskem, za ta del države je Arso zaradi velike toplotne obremenitve do četrtka izdal oranžno vremensko opozorilo.

Arso je za sredo za večji del države izdal rumeno vremensko opozorilo. Oranžno opozorilo za jugozahod pa velja že od danes naprej. FOTO: Meteo.si icon-expand