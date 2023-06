Bo padel rekord v številu vzponov na Matrinco v 24 urah?

24 ur, šest kilometrov in 370 metrov višinske razlike. Kolikokrat bi jo vi – s kolesom ali peš – premagali? V takšnem izzivu se merijo v Rušah, na prireditvi, ki so jo simbolno poimenovali 24-urni dobrodelni vzpon na Martnico. In ki ima pravzaprav dva cilja: čim večkrat v enem dnevu osvojiti ta vrh na Pohorju, hkrati pa biti še dobrodelen. Z zbranim denarjem od prijavnin bodo namreč pomagali socialno ogroženim otrokom.