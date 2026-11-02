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Bo papež Leon XIV. nosil slovenske superge?

Žiri/Vatikan, 02. 11. 2026 20.20 pred 26 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Laura Gomboc
Superge za papeža

Bo papež Leon XIV. nosil slovenske športne copate? Ročno izdelane bele superge, številka 44, mu je ob obisku podarila predsednica države Nataša Pirc Musar. Izdelali so jih v žirovski Alpini, na notranji strani pa imajo všito tudi papeževo ime.

Kaj imata skupnega Tadej Pogačar in papež Leon XIV.? Oba nosita čevlje znamke Alpina. Pa ne katerekoli, gre za poseben model, ki ga trenutno na trgu še ni.

"Čevelj je bil od rezanja materiala, do šivanja materiala, do na koncu lepljenja, vse je narejeno v Žireh," pove David Piber iz Alpine.

Da bodo prav ti čevlji romali v papeževe roke, niso verjeli niti zaposleni.

"Ko smo dobile za naredit čevlje, za papeža, smo rekle, jaz to ne verjamem, sem rekla, to je samo za enega, ki se piše Papež. Večkrat smo delale za Pogačarja, smo rekle okej, najbrž je tudi en kolesar Papež in delamo zanj," pravi delavka Marjetka Logar.

"Skoraj do konca nismo vedele, nismo bile čist sigurne, da je za papeža, čist navadno smo delale, kot vsak čevelj," pa pravi delavka Verineja Ževart in dodala, da niso verjele, dokler niso videle žiga, ko so vedele, da gre zares.

"Nekaj personalizacije za papeža je potrebno naredit, mi vsakemu čevlju damo ogromno pozornosti, vsak je narejen na najvišji ravni, je pa ta personaliziran, da ima svoj žig, da ne bo pozabil, da gre za njegove čevlje," pojasnjuje Piber.

In čeprav čevlje izdelujejo vsak dan, je še tako rutinsko opravilo, kar naenkrat zahtevalo več zbranosti. "Malo bolj se potrudiš, da res vse štima," pove Marjetka Logar, Verineja Ževart pa je dodala: "Mislim, da smo kar vse srečne, zadovoljne, da smo pršle tok daleč, da smo lahko za papeža delale čevlje." Logarjeva je dejala, da je takoj po televiziji videla, da so te čevlje one naredile.

Ževarteva svetuje, da si papež čevlje obuje, če se kaj rekreira. Piber pojasnjuje, da čevlji barvno pašejo k vsem stvarem, ki jih papež ponavadi obleče. Sicer pa bo za tak par čevljev potrebno odšteti 169 evrov.

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KOMENTARJI3

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ArkaMast
02. 11. 2026 20.48
čitst atletske
Odgovori
0 0
Slash
02. 11. 2026 20.43
Super! Lepa novica🙂.
Odgovori
-1
1 2
manga
02. 11. 2026 20.46
Največji rezultat naše diplomacije v mednarodnih odnosih v letu 2026.
Odgovori
-1
0 1
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