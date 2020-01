Bo Pečečnik končno dobil gradbeno dovoljenje in ali je še pripravljen na investicijo?

Z izdajo kulturno varstvenega soglasja za obnovo Bežigrajskega stadiona je storjen korak naprej, h končanju sage, ki jo Slovenci spremljajo že 13 let in dojemajo kot dokaz, kako toga, počasna in daleč od realnosti je naša državna uprava. Prvi korak je storil Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je dal soglasje za obnovo.

Pred nekaj dnevi je namreč Zavod za varstvo kulturne dediščine odločil, da mora prenova v celoti ohraniti obstoj Plečnikovega stadiona in tako z izdanim mnenjem o sprejemljivosti gradnje, dal zeleno luč ponovni prošnji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Plečnikova mojstrovina, že leta pozabljena v vrtincu birokratskih borb, lahko znova zaživi s prenovo, piše v mnenju Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kjer so ideji projekta Bežigrajski stadion pritrdili s tresočo roko.

Kot je pojasnil dr. Robert Peskar z Zavoda za varstvo kulturne dediščine:’’Za nas bi bila boljša muzejska dejavnost, ampak ta opcija je edina realna. To je edini projekt, ki smo ga dobili na mizo v zadnjih 15 letih.’’ Investitor mora predložiti podroben konzervatorski načrt, kako bo ohranil vse zaščitene elemente stadiona.

Kot je povedal Pečečnik, ne izkazujejo veselja ob tem dogodku, saj so razmišljanja z Zavodom že dvakrat uskladili. Do tega, da bo končno dobil gradbeno dovoljenje je skeptičen, pet vlad je že odločalo o tem: ''Pri tem bom vztrajal, a ne vem, koliko vlad bo še treba, da se to zgodi.''

Na vprašanje o tem, ali še ima voljo za ta projekt, je dejal, da je šel od začetka projekta skozi nekaj emocionalnih faz sam s sabo: ''Najprej je bila ljubezen, potem vztrajnost, zadnja leta pa strah. Stvari se menjajo, mi pa odhajamo v investicijo, ki je ekstremno draga. Strah me je, kako bom usklajeval investicijo, če se bo vlada menjala na leto dni. ''

Spomnimo

To ni prva odločitev Zavoda, o projektu so odločali že leta 2009, pa 2011. Vedno zavedajoč se omejitev pridobivanja visokih sredstev, ki so potrebna za ohranjanje tovrstnih spomenikov.

Bilo je leto 2007, ko je ideja 200 milijonskega projekta prvič prišla v javnost, za napovedjo, da bo brez zapletov območje zaživelo v dveh letih. A tekla so leta, tekli postopki, agencije, zavodi in ministrstva pa so se soočala s poplavo, več kot 200 pripomb na štirih javnih razgrnitvah. Zdaj se leta 2020 borba za gradbeno dovoljenje zaradi mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, začenja znova.

Potem, ko je projekt Bežigrajski stadion bolj ali manj naklonjeno, praviloma zelo od daleč, spremljalo že pet vlad, pa bo zdaj očitno o tem, ali se bo ta prenova dela Plečnikove zapuščine zgodila, ali ne, odločala še šesta.