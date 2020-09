Bo Pivčeva po odstopu še vedno podpredsednica vlade?

Po odstopu Aleksandre Pivec z mesta predsednice Desusa jo čaka pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo in drugimi koalicijskimi partnerji, saj jih namerava seznaniti z novimi razmerami v vodstvu stranke. Do kongresa v novembru bo stranko zastopal minister za zdravje Tomaž Gantar, poraja pa se vprašanje, kdo bo odslej sodeloval v koalicijskih pogajanjih in kdo bo na mestu podpredsednika vlade.

Po dlje časa trajajočih nemirih znotraj koalicijske stranke Desus je včeraj ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivecodstopila z mesta predsednice.Svet stranke je potem za začasnega zastopnika izbral Tomaža Gantarja, ki je odstopil z mesta predsednika sveta stranke, saj noben od podpredsednikov (Anita Manfreda, Jelka KolmaničinAnton Balažek) ni dobil zadostne podpore. Do kongresa bo svet DeSUS vodil Anton Urh. Na mestu generalnega sekretarja stranke bo Damjana StanonikazamenjalaLidija Štruc, ki je to funkcijo nekaj časa opravljala že v mandatu dolgoletnega predsednika DeSUS Karla Erjavca. Izredni volilni kongres, na katerem bodo izbirali novo vodstvo, je predviden za prvo polovico novembra. Pivčeva je napovedala, da bo na predčasnem kongresu še enkrat kandidirala, ker čuti dovolj podpore na terenu. Po njenih besedah je po pogovorih s kar nekaj občinskimi odbori ugotovila, da so razmere precej drugačne, kot se kaže na organih stranke. Kot je še dejala, ne razmišlja o tem, da bi ob porazu na kongresu prestopila v drugo stranko. Kdo bo sodeloval v koalicijskih usklajevanjih? Po mnenju Pivčeve je prezgodaj govoriti, ali se bo Gantar udeleževal koalicijskih usklajevanj. Kot je dejala v sredo, morajo skladno s pravnimi zakonitostmi odločiti, kdo to opravlja naprej, glede na to, da DeSUS trenutno nima formalnega predsednika. Po njenih besedah je treba pogledati, ali je začasni zastopnik stranke tudi v funkciji podpredsednika vlade ali ni. V skladu z zakonom o vladi funkcijo podpredsednika vlade opravlja eden ali več ministrov, ki jih na predlog predsednika vlade imenuje vlada. Tako to ni odvisno od razmerij v DeSUS, pač pa od predsednika vlade Janše. Doslej so bili vsi trije podpredsedniki Janševe vlade predsedniki koalicijskih strank. Gantar meni, da glede njegovih pooblastil ne sme biti dileme. Glede na to, da ima on začasna pooblastila predsednika stranke, je po njegovi oceni prvi sogovornik predsednika vlade on, v imenu poslanske skupine DeSUS pa njen vodja Franc Jurša. Gantar verjame, da se bosta z Janšo tudi o tem pogovorila. icon-expand Tomaž Gantar in Aleksandra Pivec FOTO: Damjan Žibert Vprašanje ministrske funkcije Pivčeve je po Gantarjevih ocenah odločitev premierja. "Če ocenjuje, da je dobra ministrica, za to obdobje jaz nimam težav s tem," je pojasnil. Na vprašanje, ali se je saga zdaj končala ali šele začela, pa: "Mislim, da se je s tem umirila. Res pa je, da je pred nami kongres. Lahko bomo razpravljali o vodstvu, absolutno pa ne več o morebitnih nepravilnostih dela predsednice. In s tem smo razbremenili stranko DeSUS." DeSUS bo sicer v prihodnje prevzel tudi vodenje urada za demografijo. Opravili bodo kandidacijski postopek, zatem pa na svetu stranke, ki ga bodo sklicali zaradi priprav na kongres, izbrali kandidata za vodenje urada, je v oddaji 24UR ZVEČER še povedal Gantar.