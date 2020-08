Bo Pivčevi izglasovana nezaupnica? In če, kaj to pomeni za DeSUS?

Poslanci DeSUS so po številnih očitkih zaradi plačil ob gostovanjih po Sloveniji predsednico stranke Aleksandro Pivec pozvali k odstopu, v nasprotnem primeru pa svetu stranke predlagali, da ji izreče nezaupnico. Medtem ko so nekateri prepričani, da lahko predsednico razreši le kongres, drugi v statutu vidijo podlago, da svet odloča o razrešitvah in imenovanjih in da sprejema tudi odločitve v primerih nejasnosti razumevanja določb statuta.

Tako ni jasno, kaj se bo v primeru izglasovane nezaupnice zgodilo z njeno funkcijo, to bo odvisno od razpleta na seji. Če je svet ob tem ne bo tudi formalno razrešil in imenoval začasnega vodstva, je pričakovati zaplete pri nadaljnjem delovanju stranke. Vodja poslanske skupine Franc Jurša je bil jasen, da sodelovanja s Pivčevo v prihodnje ne vidi in za današnjo sejo sveta v primeru, če Pivčeva ostane, napovedal poslanski "plan B".

V vsakem primeru je danes pričakovati tudi dogovor o izrednem kongresu, saj se zanj zavzemata obe strani.

O aktualnem dogajanju so se opredeljevali tudi strankini pokrajinski odbori, kjer so mnenja deljena. Da Pivčeva nima več zaupanja, so odločili v šestih od desetih odborov, tudi v gorenjskem, od koder so odločitev sporočili v ponedeljek.