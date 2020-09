Bo Pivčevo zamenjal kar njen državni sekretar?

Svet DeSUS je odločil, da na izrednem kongresu 28. novembra ne bodo iskali le novega predsednika, ampak tudi tri podpredsednike stranke. Niso pa predlagali razrešitve Aleksandre Pivec z mesta kmetijske ministrice, o njenem položaju - tako predsednik svetaAnton Urh - sploh niso govorili.

Ob robu seje sveta so se namreč pojavile neuradne informacije, da so se v DeSUS že zedinili okoli njenega naslednika, to naj bi postal državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Jože Podgoršek. Kot so poročali v oddaji24UR, premier Janez Janša s Podgorškom nima težav, sploh ker podpira konsistentnost na resorjih. Preden bi Pivčevi pokazal vrata, pa od DeSUS-a kot stranke, ne le od poslancev, pričakuje še črno na belem, da je nočejo več niti za kmetijsko ministrico niti podpredsednico vlade. O tem bi lahko odločali na današnji seji sveta, a, kot omenjeno, te teme niso načeli.

Pivčeva na sestanku z Janšo

Pivčeva se je sicer danes popoldne sestala z Janšo, a ne v njegovem kabinetu ne Pivčeva uradno srečanja niso komentirali oz. razkrivali vsebine pogovora. Neuradno pa naj ministrica ne bi odstopila in se pripravlja na interpelacijo o njenem delu in odgovornosti, ki so jo vložile štiri opozicijske stranke.

V poslanski skupini DeSUS pričakujejo, da se bo vprašanje položaja kmetijske ministrice razrešilo še pred interpelacijo, če bo ostala na položaju, pa koalicija ne bi več imela glasov poslancev DeSUS, je pred časom napovedal vodja poslanske skupine Franc Jurša. Vse niti in tako tudi končno odločitev ima sicer v rokah Janša.

Tomaž Gantar, prav tako minister v Janševi vladi, ki do izrednega kongresa zastopa stranko, danes položaja Pivčeve ni želel komentirati. "Ona je že velikokrat povedala kaj, kar ni držalo," pa je dejal o navedbah, da naj bi uživala podporo predsednika vlade.

Pivčeva je napovedala vnovično kandidaturo za predsednico, medtem ko se Gantar za to ne bo potegoval.