Bo planet spet izvisel? EU grozi z odhodom, če ne bo ambicioznejšega dogovora

Pogajanja na podnebni konferenci ZN v egiptovskem Šarm el Šejku, ki bi se morala zaključiti v petek, a je bila podaljšana, niso prinesla preboja. Predstavniki EU grozijo z odhodom s konference, če ne bo dosežen ambiciozen in uravnotežen dogovor oziroma če bo končna izjava pomenila nazadovanje glede na dosedanje dogovore.

Iz egiptovskega Šarm el Šejka, kjer potekajo podaljški podnebne konference COP27, prihajajo vse bolj glasni signali, da bi se utegnila tokratna pogajanja zaključiti brez sprejetega dogovora. Glavna slovenska pogajalka na mednarodni podnebni konferenci COP 27 Tina Kobilšek je povedala, da v Šarm el Šejku še potekajo predavanja, a da trenutni predlog, ki je na mizi od danes, s strani EU ne more biti sprejet: "Raje zapustimo konferenco brez dogovora kot s takšnim dogovorom." Zagotoviti moramo vsaj tisto, kar je bilo dogovorjeno lani v Glasgowu, je poudarila. "Grozi nam, da bo že sprejeti cilj omejitve globalnega segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija izgubljen," je dejala. EU ne more podpreti tega, da dobimo slab dogovor, ki briše ambicije pariškega sporazuma, je dogajanje komentirala Kobilškova. EU pa si bo še naprej prizadevala za dober izid konference: "Ta trenutek poteka veliko pogovorov, da države najdejo kompromis in da svet doseže kar najboljši dogovor, ki ga vsi nujno potrebujemo." EU bi si, kot je pojasnila Kobilškova, želela več ambicij pri blaženju podnebnih sprememb in zagotovitev uresničevanja ciljev, ki so bili dogovorjeni že na prejšnjih podnebnih konferencah. Ne glede na trenutna nesoglasja glavnih pogajalk pa se pogovori niso ustavili. Egiptovsko predsedstvo je namreč na današnji novinarski konferenci napovedalo, da pogovorov ne bo ustavilo, temveč si bo prizadevalo, da bi države našle kompromis. Po besedah Kobilškove poteka več pogovorov vzporedno, išče pa se preboj, ki bi prinesel uspešen zaključek.

Ključno vprašanje mehanizem pomoči državam v razvoju Med odprtimi vprašanji je v ospredju opredelitev mehanizma finančne pomoči državam v razvoju zaradi gospodarske in družbene škode podnebnih sprememb. Tu so še vprašanja opuščanja fosilnih goriv in pozivi k okrepitvi prizadevanj v boju proti podnebnim spremembam oziroma k bolj ambicioznim prizadevanjem za znižanje izpustov, predvsem v industrijsko razvitih državah in velikih gospodarstvih.

Že pred več kot desetletjem so države, predvsem razvite, dale obljubo o približno 100 milijard evrov podnebne pomoči letno državam v razvoju do 2020, na prelomni podnebni konferenci v Parizu leta 2015, na kateri se je svet prvič dogovoril o cilju omejitve globalnega segrevanja ozračja, pa so to obljubo ponovile in rok podaljšale do 2025. A dana beseda je daleč od izpolnitve, negativne posledice podnebnih sprememb pa so z vsakim letom vse večje. Na mizi je predlog, da bi bil sklad vzpostavljen v okviru ZN, a pogajanja zdaj tečejo o podrobnostih glede obsega sredstev v skladu, načina polnjenja sklada in porabe denarja iz njega. Svet daleč od cilja omejitve globalnega segrevanja pod dve stopinji Celzija EU je v petek izrazila pripravljenost na kompromis glede sklada, a po drugi strani zahteva, da bo v sklad vplačevalo čim več držav in drugih donatorjev, tudi velika razvijajoča se gospodarstva, da bo denar namenjen res samo za ranljive države v razvoju, ne pa tudi za velesile, kot sta na primer Kitajska in Indija, ter da bo dogovor o financiranju spremljala tudi povečana ambicija velikih gospodarstev glede znižanja izpustov.

Svet je namreč daleč od cilja omejitve globalnega segrevanja ozračja na precej pod dve stopinji Celzija, kaj šele od želenega cilja 1,5 stopinje cilja. Eden od francoskih delegatov je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil, da je egiptovsko predsedstvo konference v zadnjem osnutku sklepov pod vprašaj postavilo celo dosežke na podnebnih konferencah od Pariza naprej, to pa, da je za EU nesprejemljivo. Tako naj v sklepih ne bi več pisalo, da morajo države redno posodabljati svoje podnebne načrte s ciljem doseči omejitev segrevanja ozračja na največ 1,5 stopinje Celzija. Še bolj oster je bil podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, ki je zadolžen za področje podnebnih sprememb. "Bolje je, da se konferenca konča brez dogovora kot s slabim dogovorom," je opozoril po pisanju tujih tiskovnih agencij. Dejal je, da si bo Unija do konca prizadevala za soglasje, a da so predstavniki povezave pripravljeni tudi zapustiti konferenco brez rezultata. "Cilj 1,5 stopinje Celzija danes ne sme umreti," je bil jasen.

Predsedujoči konferenci Sameh Šukri se je medtem branil, da velika večina svetovnih držav zadnje besedilo sklepov vidi kot uravnoteženo in kot dobro podlago za soglasje. Odločilno za uspeh konference bo, ali bodo največja gospodarstva – ZDA, Kitajska, EU, Indija ter nekatere druge razvite države, kjer nastane tudi največ izpustov toplogrednih plinov, uspele v nadaljevanju dneva najti skupni jezik. Dodatna težava je, da je bil glavni ameriški pogajalec, nekdanji senator in predsedniški kandidat John Kerry, v petek zvečer pozitiven na koronavirus. Po navedbah iz ameriške delegacije ima le mile simptome in je z ostalimi ameriškimi predstavniki v stalnem stiku.