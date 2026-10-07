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Slovenija

Bo po 23 letih padel zakon, ki je omejil prodajo alkohola?

Ljubljana, 07. 10. 2026 16.29 pred 31 minutami 3 min branja 8

Avtor:
STA M.V.
Žgana pijača

Na ministrstvu za zdravje pripravljajo predlog zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi nadomestil zakon o omejevanju porabe alkohola, predvideva pa tudi možnost odprave zakona o omejevanju uporabe tobačnih in drugih izdelkov. Osnutek predloga ne vsebuje vseh veljavnih ukrepov, med drugim omejitve nočne prodaje alkohola.

Osnutek zakona o preventivi, ki ga je pridobil Radio Slovenija, v več členih poudarja izboljšanje telesnega in duševnega zdravja prebivalcev, kljub temu pa ne vsebuje nekaterih veljavnih ukrepov na področju alkohola in tobaka.

Med drugim ne vsebuje prepovedi prodaje alkohola med 21. in 7. uro na bencinskih servisih in v trgovinah ter prepovedi prodaje žganih pijač pred 10. uro v gostinstvu. Dovolili pa bi prodajo in strežbo alkoholnih pijač na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka.

V osnutku zakona tudi ni prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih zemljiščih in v vozilih ob navzočnosti mladoletnih oseb, izvzeta je tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah.

Ob tem pa osnutek predvideva uvedbo digitalnih preventivnih storitev, ki so namenjene izboljšanju dostopnosti preventivnih programov, povečanju zdravstvene pismenosti ter spodbujanju prebivalcev k zdravemu življenjskemu slogu z uporabo digitalnih rešitev.

Minister za zdravje Tadej Ostrc je sicer sredi septembra na novinarski konferenci z besedami "ne, ne vem od kje vam te informacije" zanikal, da na ministrstvu pripravljajo rahljanje alkoholne in tobačne zakonodaje. Za Radio Slovenija pa so na ministrstvu danes navedli, da delovne različice dokumentov še ne predstavljajo končnih rešitev.

Elektronska cigareta
Elektronska cigareta
FOTO: Shutterstock

Ostrc je v današnji izjavi povedal, da "zapis posamezne možnosti v gradivu še ne pomeni, da jo ministrstvo podpira ali pa da jo bo vključilo v morebitno pripravo predloga zakona". Dodal je, da je treba prisluhniti vsem pobudam, tudi tistim, ki predlagajo prodajo alkohola na javnih prireditvah v šolah, in jih nato v okviru delovnih skupin in strokovnih svetov strokovno pretresti.

Po njegovih besedah je sicer zakon o omejevanju uporabe tobačnih in drugih izdelkov eden boljših v Evropi, glede alkoholne zakonodaje pa je treba "preveriti ukrepe, ki so bili uveljavljeni pred kar nekaj leti in analitično, na podlagi strokovnih smernic in strokovne analize preveriti, ali še delujejo ali mogoče rabimo kakšen drug pristop".

Glede možnosti rahljanja obstoječih ukrepov na področju alkohola je minister odgovoril, da mora vsak ukrep doseči svoj namen. "Danes nimamo enotnega pogleda na to, ali so ti ukrepi, ki so bili predlagani pred toliko leti, dosegli svoj namen, predvsem pa, ali še dandanes dejansko služijo svojemu namenu," je povedal.

Dodal je, da se o možnosti odprave prepovedi prodaje alkohola v nočnem času v trgovinah in na bencinskih servisih še niso pogovarjali, o tem pa bo odločala delovna skupina, ki jo bodo imenovali za pripravo zakona. Kdo je pripravil osnutek, Ostrc danes ni pojasnil.

Na vprašanje, zakaj kot minister za zdravje v naprej ne podpre stroke in ukrepov, ki jih zagovarjajo, je Ostrc dejal, da ima stroka ponavadi deljena mnenja, ukrepom pa nekateri pritrjujejo, nekateri pa verjetno ne, a da se danes o tem nima smisla pogovarjati. Dodal je, da ga zanimajo konkretne številke o težavah zaradi alkohola in učinkovitosti ukrepov. "Mogoče pa res potrebujemo bolj restriktivno politiko," je dejal.

Po njegovih besedah je namen enotnega preventivnega zakona, da področje uredijo, poenotijo razpršene določbe, odpravijo morebitna podvajanja in izboljšajo učinkovitost delovanja preventive. "Želim si, da jasneje določimo cilje in odgovornosti, predvsem pa kazalnike uspešnosti, da bomo na merljiv način lahko vrednotili ukrepe, ki jih v preventivnem smislu izvajamo," je povedal.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je sicer pred nekaj dnevi objavil podatke, da se je registrirana poraba alkohola v Sloveniji leta 2025 znižala za skoraj deset odstotkov glede na leto prej ter da se je med letoma 2019 in 2025 odstotek kadilcev znižal s 23,2 odstotka na 20,9 odstotka. Ob tem na NIJZ pozivajo k zaostritvi davčne zakonodaje na področju tobačnih izdelkov in omejitvi števila prodajnih mest, Ostrc pa je danes dejal, da je treba zadeve uskladiti medresorsko, davčna politika pa da ni v domeni ministrstva za zdravje.

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KOMENTARJI8

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4krogci
07. 10. 2026 17.06
A nimamo ze dost alkoholikov in druzinskega nasilja???
Odgovori
0 0
Podlesničar
07. 10. 2026 17.09
Ne ne, tahujš so tisti mamilaši, ki konoplo snifajo...
Odgovori
0 0
anko46
07. 10. 2026 16.59
Desni rabijo alkohol, da se zapijejo in pozabijo da so dali glas lažnjivcem.
Odgovori
+1
6 5
CelyCely
07. 10. 2026 17.10
Levi rabijo droge, da se zapijejo in pozabijo da so dali glas lažnjivcem.
Odgovori
0 0
Veščec
07. 10. 2026 16.58
Se sploh ne sekiram.Bomo pa spet čez mejo'skakal',kot u stari yugi,pa to
Odgovori
-1
1 2
JackRussell
07. 10. 2026 16.54
Politiki rabijo pijane ljudi da jih lažje vlečejo za nos.
Odgovori
+4
6 2
ap100
07. 10. 2026 16.53
ta zakon je itak nesmiseln mrtva črka za uporabnike - naj se raje striktno držijo zakona o točenju mladoletnim in podobno
Odgovori
+0
2 2
kunccix
07. 10. 2026 16.51
Breznik potrebuje legalno pijačo pred službo….
Odgovori
+1
4 3
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