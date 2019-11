Se bo, poleg Kreativnega centra Poligon, morala seliti tudi Filozofska fakulteta?

V začetku meseca je odjeknila novica: novi lastnik Tobačne na cesto meče Kreativni center Poligon. "V tem delu, kjer je kreativni center, želijo imeti svoje pisarne, zato se z nami niso hoteli niti pogovarjati," pravi soustanoviteljica. Kaj pa podaljšanje najemnih pogodb zgolj do konca leta pomeni za Filozofsko fakulteto in Upravno enoto Ljubljana?

S septembrom je območje Tobačne prevzel novi lastnik, podjetje Tobačna center. In preko svojih zastopnikov, ABC Nepremičnin, Kreativnemu centru Poligon sporočil, da jim pogodbe v naslednjem letu ne nameravajo podaljšati."V sredini septembra se je zgodil prevzem in vsem najemnikom na območju Tobačne so dali pogodbe za tri mesece. A z vsemi ostalimi potekajo pogovori - v tem delu, kjer je kreativni center, pa želijo imeti svoje pisarne, zato se niso hoteli z nami niti usesti niti se pogovarjati,"pravi Eva Matjaž, soustanoviteljica in programska direktorica Poligona. "Ampak to je pač njihova pravica, nam se pač izteče pogodba."

Poligon je vadbišče za samozaposlene profesionalce in ustvarjalne skupnosti, delujoče na polju kreativnih ekonomij, socialnega podjetništva in kulture. Je prostor, kjer si skupnost deli delovni prostor in opremo.

Zatrjujejo, da kljub temu ne bodo prenehali s svojim delovanjem in tako že iščejo alternativne prostore. A to ni ravno lahka naloga: "Prostore, kot jih potrebujemo za kreativni center, niso navadne pisarne, ki bi jih lahko najel. Težko si predstavljam, da bi lahko kar šli s Tobačne, se nekam preselili in že januarja vzpostavili kreativni center. Bolj si predstavljam, da bomo na začetku leta vzpostavili nekakšen premostitveni most." V svojih letih delovanja je Poligon poskrbel za pravi preporod območja Tobačne. "Razen državnih institucij, kot sta upravna enota in zavod za varstvo narave, na tem območju ni bilo nikogar, preden smo prišli. V dveh letih našega delovanja pa se je sem preselilo cel kup podjetij in nevladnih organizacij,"pravi Matjaževa. Z njihovim prihodom je Tobačna resnično zaživela, na tem območju so se začeli odvijati festivali. Prej je bila tukaj zgolj neka zapuščena gradbena jama. Kot prvo in najpomembnejše slovensko središče za razvoj kreativnih industrij smo v šestletnem obdobju ves čas premikali meje na področju ustvarjalnega sektorja v Sloveniji in v regiji. V tem času smo gostili več kot 1400 dogodkov z več kot 50.000 obiskovalci, svoj produkcijski kotiček pa smo v 1. nadstropju Tobačne 5 nudili več kot 800 ustvarjalcem iz kar 40 držav. In kljub temu da za svojo osnovno dejavnost nismo bili nikoli podprti od mesta ali države, smo s kakovostjo programa in občutljivostjo za pereče družbene in okoljske teme nenehno dokazovali, da smo ljudem pogosto dostopnejši od marsikatere javne inštitucije, so zapisali na svoji Facebook strani ob oznanitvi, da se bodo morali konec leta seliti.

