Bo poletje čas za bežno romanco ali trajno partnerstvo?

Planet iluzije Neptun se je 25. junija obrnil, v retrogradnem gibanju pa bo ostal vse do 1. decembra. V tem času bodo maske padle, iluzije se bodo razblinile, v ospredju pa bo intuicija. Okrepil se bo naš šesti čut, s pomočjo katerega bomo ugotovili, ali smo na pravi poti. Zdaj je čas, da domišljijo združimo z resničnostjo in najdemo rešitve, s katerimi bomo dosegli zastavljene cilje in uresničili svoje sanje. Kje nas v tem obdobju čakajo priložnosti za rast, nam lahko namigne personalizirani polletni horoskop, ki vsakemu posamezniku glede na njegovo natalno karto osvetli trenutno dogajanje na nebu. Je čas za kariero ali je bolje počakati? Kje se nam nasmiha sreča, na katerem področju moramo biti previdni in ali bo poletje čas samo za bežno romanco ali se nam obeta trajno partnerstvo?

Brezskrbno v poletje

Vladavina raka, ki je svoj prestol zasedel 22. junija, prinaša subtilnejše energije, v ospredju bodo odnosi, zato je dobro preveriti, kakšno poletje nas čaka. Če ste samski, vas verjetno zanima, kaj se bo dogajalo na tem področju in kdaj imate več možnosti, da srečate moškega ali žensko svojih sanj. Polletni osebni horoskop je napisan samo za vas na podlagi osebnih in rojstnih podatkov. Razkril vam bo, kje vas čakajo priložnosti in na kaj morate biti pozorni. Tako boste imeli popoln pregled nad svojimi dobrimi in slabimi dnevi od julija do konca leta 2021, in to brez olepševanja in nakladanja. Brezskrbno boste lahko zajadrali v poletne energije, če boste vedeli, na kaj morate paziti ali kako se obvarovati pred škodo, poškodbo ali razočaranjem. Razkril bo, kakšne karte vam je namenila usoda, vi pa se boste odločili, kako igrati z njimi. Kaj je v tem trenutku za vas pomembno, bo pomagal osvetliti tudi retrogradni Neptun. Je čas za ljubezen, se morate posvetiti karieri ali zdravemu življenjskemu slogu in najprej izboljšati počutje. Ob svojem personaliziranem horoskopu boste dobili tudi afirmacije, ki vam lahko pomagajo ob pomembnih datumih in olajšajo napredovanje na določenem področju.

