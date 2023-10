Bo Policija kaznovala voznike, ki so obvozili kraj trčenja?

"Policisti so dejansko zaznali številne voznike, ki so obvozili trčenje in peljali naprej, preden je bil zavarovan kraj prometne nesreče. Obenem pa je nekaj voznikov tudi ustavilo, poleg tega jih je več pravočasno poklicalo na pomoč intervencijske službe, ki so bile nemudoma napotene na kraj. Tem se iskreno zahvaljujemo za hitro in razumno reakcijo," dan po nesreči sporočajo s PU Koper, kjer dodajajo, da v zakonu ni podlage za prekrškovno niti kazensko ukrepanje zoper voznike, ki so obvozili kraj nesreče.

Avtocesta je specifično območje, na katerem lahko z ustavljanjem nastane velika škoda in hujše posledice, še dodajajo na Policiji, kjer voznikom sicer svetujejo, da v primeru, ko naletijo na prometno nesrečo, takoj pokličejo 113 ali 112.

"Nemalokrat lahko z osnovnim nudenjem prve pomoči rešimo človeško življenje. V vsaki situaciji pa se moramo prepričati, da bomo to lahko storili varno zase in za druge udeležence. Nenazadnje se lahko sami znajdemo v podobni situaciji, v kateri bi želeli in potrebovali pomoč mimoidočih," še sporočajo koprski policisti.