Bo politika končno izvedela, zakaj so zamenjali upravo Petrola?

Člani komisije DZ za nadzor javnih financ na nujni seji razpravljajo o upravljanju z državnimi podjetji in političnem kadrovanju, pri čemer so se osredotočili na nedavni odhod uprave Petrola. Sejo so zaprli za javnost, da bi jim lahko nekdanja prva nadzornica Petrola Nada Drobne Popović pojasnila želene podrobnosti o razlogih za zamenjavo uprave.

Petrol je nepričakovano in predčasno dobil novo upravo.

Sklic seje so zahtevali v poslanski skupini NSi, kjer opozarjajo, da se v zadnjem času bolj intenzivno odpirajo vprašanja o načinu korporativnega upravljanja z državnimi podjetji in kadrovanja na podlagi političnih kriterijev, ki ga resna država po njihovem mnenju ne bi smela dopustiti. "Če se v tej državi česa nismo naučili, je to korporativno upravljanje in kadrovanje v državnih podjetjih. Zdi se, da vlada kadruje po načelu 'važno, da je naš'," je poudaril Jernej Vrtovec (NSi). Ob tem je izpostavil predvsem nedavni predčasni odhod uprave Petrola v sestavi Tomaž Berločnik kot predsednik terRok Vodnik in Igor Stebernak kot člana, ki je uradno sporazumno odstopila, po neuradnih informacijah pa jo je nadzorni svet želel razrešiti.

Drobne Popovićeva se je strinjala, da lahko podrobnosti članom komisije pojasni v primeru zaprtja seje za javnost.