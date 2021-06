Bo politika po kongresih Desusa in SDS še bolj razdvojena?

Janez Janša bo po 28 letih vodenja vladajoče SDS to počel še štiri leta. Kaj to prinaša v slovenski prostor, bo politika in z njo ljudje še bolj razdvojena? Bo levemu političnemu polu na volitvah lažje in bo za sestavo vlade dovolj že 'anti Janša' program? Kot je dejal minister Hojs, naj bi sedanja vlada delovala do prihodnjega aprila. Bo res? Lahko to spremeni novi prvi mož Desusa Ljubo Jasnič ali pa bo sodelovanje Desusa z Janšo samo še okrepil? Ne gre pozabiti, da je bil Jasnič državni sekretar v kabinetu Janeza Janše, ko je bil ta drugič predsednik vlade.

