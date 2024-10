Bo prenova samostana nad Sečovljami ostala mrtva črka na papirju?

Nekdanji samostan sv. Onofrija nad Sečovljami bo po letih propadanja dobil nove znanstvene vsebine. V kislo jabolko ureditve povsem degradiranega območja sta skupaj z občino zagrizli še ljubljanska in primorska Univerza. Poleg prenove objektov naj bi tem vdahnili tudi primerno vsebino, to pa je razvoj Interdisciplinarnega nacionalnega raziskovalno-razvojnega centra za trajnost. Župan in rektorji so podpisali pismo o nameri. Se bo to uresničilo tudi v praksi ali bo ostalo zgolj mrtva črka na papirju?