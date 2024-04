Bo pri Stožicah zraslo nakupovalno središče z 250 trgovinami?

Poslovnež Rastoder je lastnik nedokončanega trgovskega dela v Stožicah postal pred sedmimi leti, ko je od DUTB kupil terjatve do družbe Grep, ki je gradil športno središče s stadionom in dvorano ter nakupovalno središče. Po dogovorih naj bi to kupilo podjetje Delta, a ker ni moglo pridobiti posojila za gradnjo, je od pogodbe odstopilo. Grep pa je - zaradi finančne obubožanosti - gradbena dela moral ustaviti.

Ljubljanski župan je danes potrdi, da so na sestanku na občini res bili predstavniki podjetja MG Mind, ki je od Izeta Rastoderja januarja odkupila nedokončani trgovski del Stožic. Razložil je, da jih v prihodnje čaka sodelovanje, zaradi česar že usklajujejo projekte. "Če hočemo park na vrhu, moramo naredit ploščo. To je prva faza, k je skupna. Potem so skupni trije dostopi s tekočimi stopnicami," načrte pojasnjuje Janković.

Propadajoče nepremičnine že leta kazijo območje, zgodba o poslih, povezanih s središčem Stožice pa je v več postopkih na sodišču, ki Jankoviča doslej še ni spoznalo za krivega. "Tožilka ima neizmerno željo, da me obsodi, če me ne more na sodišču, me pa v medijih," je junija lani izjavil ljubljanski župan. "Moje delo je moje delo, sem tožilka in bom vztrajala do konca, ne glede na to, kako se bo končalo," mu je odgovorila tožilka Blanka Žgajnar.

250 trgovin, parkirna hiša in park

Nedokončani trgovski objekt meri okoli 200 tisoč kvadratnih metrov. Za okoli 250 trgovin naj bi predvideli okoli 100 tisoč kvadratnih metrov, preostanek bodo parkirni prostori. Do zaključka prispevka v redakcijo nismo dobili odgovora podjetja MG Mind na naše novinarsko vprašanje, kako daleč je investicija. V Stožicah pa bo še gradila tudi občina.

"Tisto, kar bomo mi gradili, je še 1400 parkirnih hiš in park, ko bo streho naredil lastnik trgovskega centra," obljubuje Janković.

Prav tako bodo poslikali vzhodno fasado stadiona. S podobami reprezentantov, ki so iz Ljubljane - Andraža Šporarja, Timija Maxa Elšnika, Petra Stojanovića in Davida Brekala. In to na pobudo naše medijske hiše, v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije. Ob robu evropskega nogometnega spektakla v Nemčiji.