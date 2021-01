Bo projekt 533 študentskih stanovanj sploh kdaj uresničen?

Na zemljišču ob Vojkovi cesti v Ljubljani nastaja novo gradbišče. Zaenkrat tam potekajo samo priprave, kar pomeni, da postavljajo ograjo in informativne table, prav tako načrtujejo izkop gradbene jame. Zgodba tega zemljišča je zelo dolga in pestra ter sega vse v leto 2007, ko je občina Ljubljana zemljišče za smešno nizek denar prodala podjetju Gina, to pa je potem pristalo v lasti Vegrada, ki je leta 2011 šlo v stečaj. Prav ta posel je postal del kriminalistične preiskave, ki se je ukvarjala z zadevo Hypo in v kateri je direktorica Vegrada Hilda Tovšak leta 2015 priznala krivdo ter se s tožilstvom pogodila za leto in pol pogojne zaporne kazni.

Leta 2009 je bilo za to zemljišče izdano gradbeno dovoljenje, od takrat pa ta del zemljišča čaka na svoje boljše čase, na katere pa čakajo tudi ljubljanski študentje, ki naj bi na osnovi gradbenega dovoljenja, ki je izdano za to območje, dobili 533 najemnih študentskih stanovanj.

Na naše vprašanje o tem, kakšni so načrti podjetja Metalka Commerce na tej parceli, nam je odgovoril predsednik upraveFranc Ziherl, ki je dejal, da bo gradnja potekala v skladu z gradbenim dovoljenjem iz leta 2009."Metalka Commerce d.d. je od štirih poslovnih subjektov kupila zemljišča ob Vojkovi cesti, ki predstavljajo zaključeno celoto in na katerih se v prvi fazi predvideva izgradnja 533 stanovanj, trgovskega objekta ter gostinskega lokala in za katera je že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-2/2009-31101-11 z dne 26. 5. 2009. UE Ljubljana je dne 20. 7. 2018 izdala odločbo 351-1172/2018-3, s katero je spremenila izrek gradbenega dovoljenja tako, da je naveden novi investitor gradnje Metalka Commerce d.d., pri čemer ostale določbe gradbenega dovoljenja ostajajo nespremenjene in v veljavi,”pojasnjuje Ziherl in dodaja, da tako gradbeno dovoljenje iz leta 2009 ostaja v veljavi, saj je že Vegrad začel z gradnjo in prijavil gradbišče.

Kot pojasnjuje, je v drugi fazi gradnje predviden študentski kampus z okoli 2000 posteljami, za katerega pa podjetje še nima izdanega gradbenega dovoljenja. "Trenutno poteka postavitev gradbene ograje, ki bo ščitila celotno gradbišče. Po postavitvi ograje bomo nadaljevali z izkopom za dve kleti,"odgovarja Ziherl. Stanovanja, ki jih bodo zgradili, ne bodo namenjena prodaji, pač pa najemu. Pravnomočno gradbeno dovoljenje iz leta 2009 se naša na južni del z oznako P2, v sklopu katerega so predvidene stanovanjske površine za posebne namene – najemna stanovanja za študente, študentske družine in študijsko osebje.

A od izkopa gradbene jame do najema prvih stanovanj je še dolga pot. "Celotno dosedanje financiranje je potekalo iz lastnih prostih virov. Za samo gradnjo pa bomo potrebovali dolgoročne vire. Optimalna doba financiranja bi znašala 20 let. Naše banke še nimajo vizije in produktov za takšno dolgoročno podpiranje projektov. Brez zaključene finančne konstrukcije pa vam tudi še ne morem napovedati časovnega okvira dokončanja projekta," glede nadaljnjih načrtov odgovarja Ziherl. "Nepremičnine bodo v kratkem prenesene kot stvarni vložek na našo novo projektno družbo, ki bo gradila stanovanja in po izgradnji oddajala nepremičnine. Takšen je naš osnovni namen."