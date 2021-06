Bo Radio 1 ostal brez možnosti, da na razpisih konkurira za nove frekvence?

"Zdi se mi, da lahko – če drugega ne – vedno najdemo senco in da imamo vedno možnost dati radio bolj na glas," je v etru povedal voditelj Radia 1 Robert Roškar. V Ajdovščini Radia 1 ne bodo mogli dati bolj na glas – tam so bili namreč neuspešni na razpisu za nove frekvence. Razlog je, razlaga njihov urednik, novo opredeljeno merilo kadrovske usposobljenosti, pri katerem imajo zapisano ničlo.

Od januarja se namreč število zaposlenih na radiu deli s številom radijskih programov, ki so v mreži – v njihovem konkretnem primeru se število zaposlenih deli z 18. "Vstopiš v neko tekmo, iz katere si izključen že na samem začetku, ker veš, da boš za kadrovsko usposobljenost dobil nič točk. In ko gre za eno točko ali dve, si na koncu izpadel iz igre," je razmere opisal urednik Radia 1 Tomaž Čop.

Svet za radiodifuzijo zavrača vse očitke

Na radiu so prepričani, da je tak kriterij škodljiv. Spremenili so ga, pravijo, četudi se nad prejšnjim sistemom ni nihče pritoževal. In nizajo svoje uspehe – eden najbolj poslušanih radiev z eno najmočnejših ekip, od Denis Avdić Showa do Deželaka junaka. "To nas potem vodi samo do tega, da se nas želi nekdo znebiti, da nam nekdo želi nagajati. Mogoče zato, ker se zjutraj malo norčujemo iz vsega," še dodaja Čop.

Da očitki o kaznovanju zaradi šal na račun aktualne oblasti ne držijo, pa jasno pove predsednik Sveta za radiodifuzijo. Cilj je, razlaga, pravičnejši sistem – ne more biti nekdo, ki upravlja en radio, manj usposobljen kot nekdo, ki jih upravlja več."V konkretnem primeru je enako velika ekipa, ki pripravlja en program, seveda kadrovsko bolje usposobljena kot enako velika ekipa, ki pripravlja 18 programov," pove predsednik Sveta za radiodifuzijo Aleš Lipičnik.

Sklepi so bili, tako Lipičnik, sprejeti soglasno. Zavrača tudi vse ostale očitke o vplivu politike, saj da ta svet tako deluje že pod tretjo vlado in pod četrtim kulturnim ministrom.