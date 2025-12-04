Bo rdečo barvo na reševalnih vozilih zamenjala zelena?

Bo rdečo barvo na reševalnih vozilih kmalu izrinila zelena po vzoru nekaterih severnih držav? Na ministrstvu za zdravje pripravljajo pravilnik, ki bi poenotil videz reševalnih vozil. Zagovorniki nove podobe pravijo, da bi zelene oznake reševalcem zagotovile večjo vidljivost in posledično varnost, direktorje zdravstvenih domov pa skrbi, da bo novost prinesla le dodatne stroške.