Bo rdečo barvo na reševalnih vozilih zamenjala zelena?

Ljubljana, 04. 12. 2025 19.57 | Posodobljeno pred 1 uro

Manca Turk
Bo rdečo barvo na reševalnih vozilih kmalu izrinila zelena po vzoru nekaterih severnih držav? Na ministrstvu za zdravje pripravljajo pravilnik, ki bi poenotil videz reševalnih vozil. Zagovorniki nove podobe pravijo, da bi zelene oznake reševalcem zagotovile večjo vidljivost in posledično varnost, direktorje zdravstvenih domov pa skrbi, da bo novost prinesla le dodatne stroške.

KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
04. 12. 2025 21.00
Gre za uvajanje ISLAMA skozi stranka vrata, to je to, rdeča je bolj vidna kot zelena to vrabci čivkajo..))..Vam pa ni po godu ker smo vas razkrili.
ODGOVORI
0 0
Volja
04. 12. 2025 20.58
Zelena barva je učinkovita samo v mestnih naseljih! Izven njih pa ne!
ODGOVORI
0 0
Volja
04. 12. 2025 20.56
+1
Joj, ne! Zdaj juh vsaj opazimo in ne bomo mislili, da so avstrijsk8 cariniki ali policaji...
ODGOVORI
1 0
Enakopraven
04. 12. 2025 20.46
+7
Carinska uprava ima zelene črte na kombijih.....rumeno rdeča je čist ok. Standardizirati način označenosti in vkljuciti v zahtevke pri nabavi novih....ne trositi denar za prenovo starih,ki bodo čez leto ali dve prestari za uporabo
ODGOVORI
7 0
Artechh
04. 12. 2025 20.45
+5
A upa tist k si je to zmislu stopit pred ljudi in razlozitizakaj ga plačujemo za take ideje ki nas še dodatno stanejo za brezveze?
ODGOVORI
5 0
Artechh
04. 12. 2025 20.42
+6
Kako študijo so naredil da je zelena boli vidna od rdeče? 😂😂 a je določil nekdo z barvno slepoto?
ODGOVORI
6 0
galeon
04. 12. 2025 20.48
Pijanček in zadrogiranec.
ODGOVORI
0 0
odpisani zasedli vlado
04. 12. 2025 20.42
+2
Tako se dela,ko si na račun države nekdo spet hoče napolniti žepe.Očitno je posredi kakšen rođak jankovića ali goloba verjetno pa celo gaberce.Vsako tele ve,da avtomobil zelene barvne kombinacije nikoli ne bo bolj viden kot je pa rdeče.Nekdo si bo za barvanje mastno napolnil žepe na račun davkoplačevalcev za stroške kateri so apsolutna bedarija.Referendum je potreben za to blesarijo ne pa za ostale kateri se izvajajo.
ODGOVORI
2 0
Stauffenberg
04. 12. 2025 20.40
+3
Kmalu bo obvezen še polmesc. Nismo daleč.
ODGOVORI
3 0
Prowler
04. 12. 2025 20.33
+7
Na ministrstvu za zdravje naj se rajezačnejo ukvarjati s tem, kako organizirati zdravstvo, da bo dostopno brez čakalnih dob, ne pa z barvo. Vedno več plačujemo in dobimo zmerom manj, vi bedaki pa razmišljate o zeleni barvi. Povejte na kakšnih drogah ste
ODGOVORI
7 0
oježeš
04. 12. 2025 20.48
+1
Žalostno je tudi to, da se plačuje redni mesečni prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje v višini 37,17 EUR kar znese 446,04 EUR, ko pa potrebuješ specialista ali operacijo te pa postavijo v vrsto za leto dni ali več. Koristiš nič od vplačanega, čakaš neprimerno dolgo v vrsti, medtem ko samoplačniki pridejo na vrsto v nekaj dnevih. Pa kako, če so vse kapacitete zdravnikov zasedene? Potem bodo pa vrgli v drugo barvo reševalnih vozil ogromno denarja, to pa ni noben problem. Da bo zelena bolj vidna, bo morala biti fluorescentna barva. Ne se hecat z našim denarjem in našim zdravjem.
ODGOVORI
1 0
myomy
04. 12. 2025 20.25
+1
Če bo zdravniška oskrba zaradi tega kaj boljša, je zaradi mene lahko tudi roza.
ODGOVORI
4 3
Qwerty
04. 12. 2025 20.22
+7
Hoho, kateri poslanec ima slučajno veze v firmah ki delajo nalepke in ostalo na reśevalnih vozilih? Vozila so že sedaj dobro vidna, dobro označena in svoje barve…zakaj delat probleme tam ko jih nimamo. Seveda…zaradi ene osebne koristi. Edino kar bi lahko spremenilo da imajo uradne vozila lahko vedno prizgane modre luči. Kot recimo v italiji
ODGOVORI
7 0
galeon
04. 12. 2025 20.25
+3
In v Turčiji. Pa vozi po avtocesti počasneje kot ostali.
ODGOVORI
3 0
lakala28
04. 12. 2025 20.20
+12
Moraš biti ornk počen, da ugotoviš, da je zelena barva bolj vidna kot rdeča.
ODGOVORI
12 0
galeon
04. 12. 2025 20.26
+5
Pijanček ki vidi travnik za spanje.
ODGOVORI
5 0
galeon
04. 12. 2025 20.14
+13
Barva vozil je že zdaj poenotena in vsi so dobro vidni. Povejte ime in priimek tistega bolanega birokrata, ki si je to zmislil.
ODGOVORI
13 0
melhijad1
04. 12. 2025 20.11
+10
spet en umotvor zblojenega birokrata
ODGOVORI
10 0
galeon
04. 12. 2025 20.08
+8
Še ena neumna ideja. In tisto zelenec, ki govori da se zelena bolj vidi v prometu kot rdeča uma res osebnostne težave. Ne bi rad prišel v njegove roke. Mislim, da če bi bile ceste pobarvane v belo VALUK ne bi iztiril na ovinku. Predlagajmo še bele ceste.
ODGOVORI
8 0
Primož Rus
04. 12. 2025 20.06
+9
Oprostite na komentarju.......ampak A SE LAHKO ZRESNIMO !!!!!! Lepo vas prosm no......smo leta 2025,v "Evropi",obnašamo pa se kot da smo v kameni vrtčevski dobi......Sicer pa lej,Če se že razmetava NAŠ DENAR za bedarije in plače raznih elit,pa nej še reševalna vozila v zeleno prebarvajo,če razvajenim otročičem rumeno rdeča NE PAŠE.......
ODGOVORI
9 0
