Bo Resnica izključila Borisa Mijiča?

Razprava o možnih ukrepih zoper Mijiča sledi razkritjem, da je delavcem in državi dolžan več deset tisoč evrov, ker se je njegovo podjetje Progros zaradi neporavnanih obveznosti več naročnikov in poslovnih partnerjev znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Nepravilnosti v podjetju je ugotovil inšpektorat za delo, znašlo se je tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Zatem pa je razburila tudi informacija, da je Mijič brezplačno prenesel svoje insolventno podjetje Progros na Roka Snežiča, ta pa ga je preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec in kot glavno dejavnost prijavil rejo kamel.

Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami po razkritjih o dolgovih do delavcev. FOTO: Bobo

Mijič pa je zavajal tudi o svoji izobrazbi. Pred spomladanskimi volitvami je namreč za Državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani so pojasnili, da Mijič "ni evidentiran kot diplomant".

Pozivi k odstopu

Predsednik stranke Stevanović je po tem, ko so razkritja o poslancu Mijiču več tednov odmevala v javnosti, zvrstili pa so se tudi pozivi k njegovemu odstopu, napovedal, da bo zoper Mijiča predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Odločitev pa je zatem na svetu stranke. Po današnjem zasedanju bi tako utegnilo bolj jasno postati, kakšna bo Mijičeva politična usoda. Stevanović je sicer pred parlamentarnimi počitnicami napovedal, da bodo storili vse, da Mijič oktobra ne več poslanec.

Za Resnico ključen 10. oktober