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Slovenija

Bo Resnica izključila Borisa Mijiča?

Ljubljana, 12. 09. 2026 07.16 pred 55 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA
Boris Mijič

Organi Resnice bodo na popoldanskem zasedanju pretresali aktualno politično dogajanje. Na mizi bo med drugim odločitev o usodi njihovega poslanca Borisa Mijiča, ki državi in delavcem dolguje več deset tisoč evrov, zavajal je tudi o svoji izobrazbi. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je napovedal, da bo predlagal "najmanj njegovo izključitev".

Razprava o možnih ukrepih zoper Mijiča sledi razkritjem, da je delavcem in državi dolžan več deset tisoč evrov, ker se je njegovo podjetje Progros zaradi neporavnanih obveznosti več naročnikov in poslovnih partnerjev znašlo v finančni stiski in nelikvidnosti. Nepravilnosti v podjetju je ugotovil inšpektorat za delo, znašlo se je tudi pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije.

Zatem pa je razburila tudi informacija, da je Mijič brezplačno prenesel svoje insolventno podjetje Progros na Roka Snežiča, ta pa ga je preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec in kot glavno dejavnost prijavil rejo kamel.

Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami po razkritjih o dolgovih do delavcev.
Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami po razkritjih o dolgovih do delavcev.
FOTO: Bobo

Mijič pa je zavajal tudi o svoji izobrazbi. Pred spomladanskimi volitvami je namreč za Državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani so pojasnili, da Mijič "ni evidentiran kot diplomant".

Pozivi k odstopu

Predsednik stranke Stevanović je po tem, ko so razkritja o poslancu Mijiču več tednov odmevala v javnosti, zvrstili pa so se tudi pozivi k njegovemu odstopu, napovedal, da bo zoper Mijiča predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Odločitev pa je zatem na svetu stranke.

Po današnjem zasedanju bi tako utegnilo bolj jasno postati, kakšna bo Mijičeva politična usoda. Stevanović je sicer pred parlamentarnimi počitnicami napovedal, da bodo storili vse, da Mijič oktobra ne več poslanec.

Za Resnico ključen 10. oktober

Zakon o volitvah v DZ namreč določa, da mandat poslanca, ki odstopi, samodejno prevzame kandidat z naslednjim najboljšim rezultatom iste stranke, če od začetka mandata preteče več kot šest mesecev. Če odstopi prej, prenos ni samodejen, stranka mandat izgubi, zanj pa se morajo izpeljati nadomestne volitve. Ključen datum je tako za Resnico 10. oktober, ko bo od ustanovitvene seje aktualnega sklica DZ preteklo pol leta.

Četudi bi stranka tako odločila, pa Mijiču ne bo treba odstopiti oziroma stranka vsaj formalno nima vzvodov, da ga k temu prisili. Po slovenski zakonodaji namreč lahko poslanec tudi v primeru izključitve ali izstopa iz stranke ostane poslanec do izteka mandata.

Na dnevnem redu zasedanja članstva Resnice pa bo danes še nekaj drugih točk, povezanih z aktualnim političnim dogajanjem. Med drugim bodo razpravljali o pripravah na lokalne volitve in referendumsko jesen, spregovorili bodo tudi o povezovanju stranke na evropski ravni.

Boris Mijič stranka Resnica Zoran Stevanović poslanski mandat

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Medo888
12. 09. 2026 08.15
Že pogled na sliki ....
Odgovori
0 0
simc167
12. 09. 2026 08.13
Kdo bo izključil lažni.co?
Odgovori
+1
1 0
SDS_je_poden
12. 09. 2026 08.06
Vrne naj mandat.
Odgovori
+1
1 0
hanzll
12. 09. 2026 08.04
Bojo izključil tut stevanovica? oba imata masla na glavi
Odgovori
+2
2 0
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