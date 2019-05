Bo Šabedru uspelo pomiriti preobremenjene družinske zdravnike?

Družinski zdravniki Zdravstvenega doma Celje, ki so marca zaradi preobremenjenosti napovedali odpovedi pogodb, se bodo na sestanku opredelili do aneksa ena k splošnemu dogovoru, s katerim je vlada mejo za odklanjanje novih bolnikov določila pri 1895 glavarinskih količnikih. To je bila tudi zahteva 16 celjskih družinskih zdravnikov.

Kot je pred tednom dni pojasnil strokovni direktor ZD Celje Marko Drešček, zdravniki nikakor ne bodo izpisovali že opredeljenih bolnikov, tudi če že sedaj presegajo 1895 glavarinskih količnikov. Želijo tudi primerne pogoje za delo za vse mlade zdravnike Ob obstoječih obremenitvah namreč po Dreščkovih besedah kakovostna, varna in strokovna obravnava bolnikov ni mogoča. Dejal je, da si zdravniki želijo tudi primerne pogoje za delo za vse mlade zdravnike, ki vstopajo v sistem, in za tiste zdravnike, ki se prijavijo za specializacijo iz družinske medicine. Šabeder računa, da je z omenjenim aneksom uspel nekoliko pomiriti preobremenjene družinske zdravnike, za katere je bila kaplja čez rob letošnji splošni dogovor, ki je na bolj obremenjenih območjih še dvignil prag obremenitve. Zahtevali so, da se meja določi pri 1895 glavarinskih količnikih, kot jo tudi določa podpisani sporazum o začasni prekinitvi stavke med vlado in zdravniškim sindikatom Fides.