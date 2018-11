Šarec ministra Bandellija pozval k odstopu

Kot je znano, se je minister iz vrst SAB v središču pozornosti znašel po tistem, ko so mediji razkrili elektronsko sporočilo, ki ga je septembra posredoval županskemu kandidatu Modicu.

Slednjemu je Bandelli ob kritikah tudi zažugal, da že ve, kaj pomeni nepodpora dveh resorjev, ki ju vodi SAB. Predsednica stranke Alenka Bratušekvodi ministrstvo za infrastrukturo. Tudi njej bo moral Bandelli v prihodnjih dneh oz. ko se Bratuškova vrne z bolniške, pojasniti svoje pisanje. V SAB se strinjajo, da je bila ministrova komunikacija popolnoma neprimerna. A je zanje bistveno, da je to tudi sam spoznal in se opravičil ter da na ministrstvu dela dobro.

Pričakovati je, da bo Šarcu in Bratuškovi pojasnil ozadje komuniciranja z Modicem. A ker to ni bil edini primer njegove neprimerne komunikacije, ki je odmeval v javnosti, se bo Bandelli moral verjetno zagovarjati tudi zaradi svojega načina komuniciranja v javnosti nasploh. Oktobra je denimo na družbenem omrežju Facebook v polemiki s še enim komenskim županskim kandidatom Sergiom Stancichem poudaril, da podpira drugega kandidata Deana Zalesjaka, ki "bo seveda dobil maksimalno politično podporo, znanje in ministrske informacije". V minulih dneh je sicer zaprl račun na Twitterju in stari profil na Facebook ter se tudi javno opravičil.

Namignili na možnost interpelacije

Šarec za zdaj še ni komentiral ministrovega komuniciranja v javnosti, prav tako ne njegova LMŠ. Drugi koalicijski partnerji so v večini Bandellijevo pisanje označili za neprimerno, a navedli, da je presoja v rokah Bratuškove in premierja. V opozicijski SDS ob tem pričakujejo, da bosta ministra pozvala k odstopu. V nasprotnem primeru bodo razmislili o nadaljnjih korakih, so navedli in s tem namignili na možnost interpelacije. Tudi v NSi so ministrovo ravnanje označili za nedopustno, Levica in nekateri koalicijski partnerji pa za neprimerno.