Bo Šarcu uspelo rešiti socialni dialog?

Socialni dialog so konec septembra prekinili delodajalci, ker se ne strinjajo, da se predloge zakonov v DZ vlaga mimo ESS. Razburili so jih predlogi, ki jih v postopek vlaga Levica in bi bili lahko sprejeti brez soglasja socialnih partnerjev.

Premier Marjan Šarec se bo srečal s predstavniki delodajalcev in sindikatov.

V tej luči so izpostavili novelo zakona o minimalni plači, ki je bila neusklajena z njimi sprejeta decembra lani, bojijo pa se, da bodo šli na ta način skozi sito še predlog novele zakona za uravnoteženje javnih financ, ki predvideva izboljšanje položaja študentov, predlog novele zakona o delovnih razmerjih, ki vsem staršem priznava dodaten dan plačane odsotnosti zaradi spremstva otroka na prvi šolski dan, ter predlog sprememb zakonodaje, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Tako delodajalci kot sindikati zatrjujejo, da Levici ne oporekajo pravice do vlaganja predlogov v DZ, od Šarčeve vlade in koalicije pa bi pričakovali, da predloge zakonov, ki jih vloži opozicija, na matičnih odborih zavrneta in pripravita svoje, pri čemer te uskladita na ESS. Razrešitev nastale situacije zato pričakujejo od predsednika vlade.

"Prišel bom tja in povedal svoje stališče, in sicer da gre za veliko, nepotrebno ustvarjanje viharja v kozarcu vode," je pretekli teden napovedal Šarec in izpostavil, da ostaja zagovornik socialnega dialoga.