Bo ljubljansko Štepanjsko naselje presekala nova cesta?

Pred kratkim so se v Štepanjskem naselju pojavili plakati proti tranzitni cesti. Razlog za angažma prebivalcev pa: nov občinski prostorski načrt, ki na severu naselja predvideva izgradnjo nove prometne povezave.

Trasa v Štepanjsko naselje vstopi po približno dveh tretjinah zelenega parka, svojo pot nadaljuje proti vzhodu in se naprej zareže v del vrtčevskega igrišča na eni strani in parkirišča za stanovalce na drugi strani in si nato dobrih 100 metrov kasneje pot utre po razmeroma ozkem koridorju med osnovno šolo in stanovanjsko stolpnico.

S predvideno cesto pa bi to ostali le še lepi spomini, pravijo prebivalci, in opozarjajo, da so enak predlog enkrat že zavrnili. "Ko se je sprejemal OPN leta 2010, je četrtna skupnost že dala negativno mnenje z istimi argumenti, kot so še danes," pojasnjuje Jana Horvat, ena od prebivalk v Štepanjskem naselju.

A očitno brez učinka, zato so svoja stališča zdaj strnili še v peticijo. "Do danes nam je uspelo čez vikend zbrati čez 900 podpisov, s to peticijo bomo vztrajali, dokler ne bo prišlo do izbrisa tega predloga iz OPN," zahteve opisuje Tilen Dragar, iz Volt Slovenije in prebivalec naselja.