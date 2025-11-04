Bo ljubljansko Štepanjsko naselje presekala nova cesta?

Pred kratkim so se v Štepanjskem naselju pojavili plakati proti tranzitni cesti. Razlog za angažma prebivalcev pa: nov občinski prostorski načrt, ki na severu naselja predvideva izgradnjo nove prometne povezave.
Trasa v Štepanjsko naselje vstopi po približno dveh tretjinah zelenega parka, svojo pot nadaljuje proti vzhodu in se naprej zareže v del vrtčevskega igrišča na eni strani in parkirišča za stanovalce na drugi strani in si nato dobrih 100 metrov kasneje pot utre po razmeroma ozkem koridorju med osnovno šolo in stanovanjsko stolpnico.
S predvideno cesto pa bi to ostali le še lepi spomini, pravijo prebivalci, in opozarjajo, da so enak predlog enkrat že zavrnili. "Ko se je sprejemal OPN leta 2010, je četrtna skupnost že dala negativno mnenje z istimi argumenti, kot so še danes," pojasnjuje Jana Horvat, ena od prebivalk v Štepanjskem naselju.
A očitno brez učinka, zato so svoja stališča zdaj strnili še v peticijo. "Do danes nam je uspelo čez vikend zbrati čez 900 podpisov, s to peticijo bomo vztrajali, dokler ne bo prišlo do izbrisa tega predloga iz OPN," zahteve opisuje Tilen Dragar, iz Volt Slovenije in prebivalec naselja.
Kako jim odgovarja ljubljanski župan?
"Teh cest ne bo, obeh cest ne bo, kajti to so bile iz starega strateškega plana, jih lahko samo iz strateškega plana umaknemo, to bomo delali drugo leto. Poleg teh dveh cest v Štepanjskem naselju, tudi tisto od Ruskega carja do Obvozne ceste tudi umikamo, in v Rožno dolino. Se pravi, cest, ki so bile planirane zaradi tramvaja, ne bo več," prebivalcem odgovarja župan Zoran Jankovič, ker da ideja o ljubljanskem tramvaju sploh ni več aktualna.
"Dejanja štejejo na koncu. Ne pa besede. In mi bomo vztrajali, dokler se cesta ne izbriše iz predloga," še napoveduje Dragar.
Janković pa na vprašanje, ali imajo prebivalci njegovo zagotovilo, odgovarja: "Da, moje zagotovilo. V strateškem planu, ki se bo začel delat drugo let, jaz te obe cesti v Štepanjskem naselju umikam."
A kljub vsemu v Štepanjskem naselju napovedujejo, da bodo z zbiranjem podpisov nadaljevali tudi v prihodnjih dneh.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.