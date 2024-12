Bo silvestrsko nebo nad Slovenijo razsvetlil severni sij?

"Če se je komu uspelo izogniti plazu informacij – danes, na silvestrovo, pričakujemo prihod nekaj izbruhov CME. Pričakuje se zmeren do morda močan geomagnetni vihar (stopnje G1-G2, morda G3). Tekom noči se tako utegne pri nas videti severni sij," je na spletu sporočil poznavalec severnega sija Jure Atanackov .

"Začetni del CME je približno tako dober, kot smo lahko upali. Če dobimo obdobja vztrajnega in močno negativnega interplenarnega magnetnega polja, bomo lahko opazovali dobro nevihto," je sporočil okoli 18. ure zvečer.

Severni sij smo lahko sicer v Sloveniji nazadnje opazovali oktobra letos, ko je Zemljo dosegla močna geomagnetna nevihta G5, najmočnejša kategorija po lestvici Nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA). "G5 geomagnetna nevihta pomeni izjemno močno motnjo v Zemljinem magnetnem polju in je zelo redka," so takrat pojasnili na portalu Meteoinfo Slovenija.

Tokrat bi nas torej lahko dosegla nekoliko manj močna geomagnetna nevihta kategorije G3. Ta lahko povzroči občasne motnje satelitske navigacije in nizkofrekvenčne radijske navigacije. A tudi ta je dovolj močna, da lahko severni sij opazujemo tudi iz Slovenije. Med ekstremno močnimi nevihtami se ga sicer lahko vidi tudi v severni Afriki in na Kanarskih otokih.