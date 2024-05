Bo skodelica kave ob morju kmalu na voljo le petičnim turistom?

Hrvaški hotelirji in drugi turistični delavci si v pričakovanju in upanju na rekordno poletno turistično sezono že manejo roke. Za zdaj so zadovoljni tudi sonca in morja željni turisti, ki jih ne moti niti višja cena skodelice kave. Hrvaški distributerji pa ob tem opozarjajo, da bodo cene še dražje. Bo torej skodelica kave kmalu postala luksuz, ki si jo bodo lahko privoščili le petični turisti? Pa ne le kava, dražijo se vse surovine. Letos je tako v slovenski Istri poskočila tudi cena kakava. Kakšne so razmere na naši Obali?