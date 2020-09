Bo šla Aleksandra Pivec v sodno bitko?

Zdrah v stranki DeSUS ni in ni videti konca. Zdaj so z vodstva stranke, ki ji še vedno predseduje Aleksandra Pivec, sporočili, da bodo,"v kolikor bo to potrebno, pravico poiskali na pristojnih sodnih instancah".

Kot pojasnjujejo, je na podlagi Zakona o političnih strankah in Statuta stranke DeSUS "povsem jasno in brez vsakega dvoma, da svet stranke nima pristojnosti razreševati predsednika stranke". Da novega predsednika lahko imenujejo le v primeru, če predsedniku stranke iz kakršnega koli vzroka, kot je primer smrti ali odstop iz funkcije, preneha mandat v času manj kot enega leta do rednega kongresa.

V vodstvu stranke sicer priznavajo, da ima svet stranke "jasno pristojnost glasovati o nezaupnici". A o njej lahko le "sklepa, to pa seveda ne pomeni enako kot odloča, izvoli, imenuje, razreši", so zapisali. Po njihovem svet stranke torej pristojnosti, da s sklepom tudi udejanji razrešitev predsednika stranke, nima.

Izglasovana nezaupnica predsedniku stranke naloži dolžnost, da sprejme sklep o sklicu predčasnega kongresa, pravijo v vodstvu stranke. "To je predsednica Aleksandra Pivec tudi predlagala izvršnemu odboru stranke, ki je sprejel ustrezne sklepe," dodajajo in se sprašujejo, "zakaj svet stranke še ni sklical izrednega kongresa, čeprav je bil k temu pozvan s strani izvršnega odbora".

"Svet nima pristojnosti razrešiti predsednico, zato ni naključje, da se v zadnjem obdobju dogajajo politični in medijski pritiski na predsednico, da bi odstopila. Vse to v trenutkih, ko se zaključujejo preiskave v družbi Slovenski državni gozdovi glede morebitnih hudih kaznivih dejanj, s katerimi se je za več milijonov evrov oškodovalo državno premoženje. Le prek konstruktivnega dialoga, brez izsiljevanj in uveljavljanja lastne volje ter po zakoniti legalni poti je mogoče rešiti nastalo situacijo za dobro stranke," je še sporočilo vodstvo DeSUS.