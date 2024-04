Bo Slovenec premagal Maxa Verstappna?

"Obstaja možnost, da premagam Maxa na globalnem finalu, saj je fizika v igri drugačna, kot v resničnosti, Max pa v virtualnem svetu nima opravljenih toliko ur, kot jaz. Ampak seveda - on je Max Verstappen," se je po zmagi nasmejal Jernej, ki je pojasnil, da mora e-športnik, ki želi biti zelo dober v določeni igri, v to vložiti bistveno več časa, kot si ljudje mislijo. "Čas za trening je odvisen od števila dirk, v katerih sodelujem. Trenutno dirkam na treh do štirih tekmovanjih na teden, za vsako stezo pa se pripravljam štiri do pet ur. Kot pri vsakem športu za mano stoji ekipa in tudi današnje zmage brez pomoči ekipnih inženirjev, ki so mi sestavili set-up za dirko, ne bi bilo," je poudaril Jernej.

Po na tisoče odigranih spletnih dirkaških izzivih se je v finale uvrstilo enajst voznikov in ena voznica, ki so se v končnem obračunu pomerili še s štirimi najboljšimi vozniki med obiskovalci Game Gang Showa. Z najboljšim rezultatom je navdušil Jernej Dovžan iz Tržiča, bodoči študent računalništva in informatike, ki je tudi v resnici velik ljubitelj formule 1, zato se srečanja z Maxom Verstappnom zelo veseli.

Na ljubljanskem Game Gang Showu je kot najboljši voznik igričarske aktivacije Player 0.0 slavil 18-letni Jernej Dovžan iz Tržiča. Kot najuspešnejši voznik spletne dirkaške igre je dosegel najboljši rezultat med več kot 15.000 sodelujočimi Slovenkami in Slovenci ter si s tem prislužil edinstveno doživetje – srečanje in dirkanje na simulatorju s trikratnim svetovnim prvakom Formule 1 Maxom Verstappnom. Z legendarnim voznikom se bo pomeril na globalnem finalu kampanje, s katero Heineken opozarja na problematiko voženj pod vplivom alkohola.

Lepih nagrad so se razveselili tudi igralci, uvrščeni od 2. do 4. mesta. Drugouvrščeni si bo konec avgusta s prijateljem ali prijateljico lahko ogledal Dutch Grand Prix F1 na dirkališču Zandvoort, tretji in četrti najboljši pa sta domov odnesla super igričarske nagrade.

"Veselje je bilo opazovati ljudi, ki so se pomerili za simulatorji, se zabavali in tudi stkali nova poznanstva. Odziv na kampanjo Player 0.0 je bil fenomenalen, naše sporočilo 'Kadar ne voziš, ne pij' je preko osebne izkušnje z varno vožnjo samo v Sloveniji doseglo več kot 15.000 ljudi. Preko igričarske izkušnje in interakcije z vozniki smo dokazali, da je najboljši voznik 0.0 voznik. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem in se že veselimo srečanja z legendarnim Maxom Verstapnom, na katerega bomo popeljali Jerneja," je povedala Katja Sabadin, brand managerka blagovne znamke Heineken v Pivovarni Laško Union.

Najboljši voznik ni najhitrejši, temveč najbolj odgovoren

Na največjem slovenskem igričarskem festivalu je bil dirkaški izziv na simulatorjih deležen velike pozornosti. Igričarska aktivacija, za katero stoji blagovna znamka Heineken, pa je poleg zabavne note nosila pomembno sporočilo, saj je bila usmerjena v ozaveščanje in promocijo odgovorne vožnje. To zavezo so dodatno podkrepili s svojo prodajno uspešnico – brezalkoholnim pivom Heineken 0.0 in kampanjo, v kateri je glavni obraz sloviti Max Verstappen.

"Promocija odgovornega pitja je tek na dolge proge, pri katerem dejanja govorijo več kot same besede. Smo zagovorniki zmernosti, prav tako se trudimo, da vedno ponujamo možnosti izbire. Ena od takih možnosti je tudi brezalkoholno pivo Heineken 0.0, ki ga kot odlično izbiro vse bolj prepoznavajo tudi mladi vozniki. S tem pivom se lahko vsak zabava in uživa v njegovem nepremagljivem okusu, hkrati pa ohrani trezno glavo za varno vožnjo nazaj domov," je poudarila Daphne Stavropoulou, direktorica marketinga v Pivovarni Laško Union.



