Bo Slovenija dobila še en sedež več v Evropskem parlamentu?

Besedilo predloga je pripravil parlamentarni odbor za ustavne zadeve, evropski poslanci pa naj bi o njem odločali na plenarnem zasedanju v četrtek. V skladu s predlogom bi po dva dodatna sedeža prejeli Španija in Nizozemska, po enega pa Avstrija, Danska, Finska, Slovaška, Irska, Latvija in tudi Slovenija, ki ima trenutno v Evropskem parlamentu osem poslancev.

Sedeže je treba razdeliti na pravičen način, ki zagotavlja dobro zastopanost interesov državljanov iz držav članic vseh velikosti, je ob tem poudaril evropski poslanec Lorant Vincze (EPP), ki je pripravil poročilo.

Odbor je v osnutku poročila pozval hitremu končanju postopkov, da bi lahko države članice pred volitvami prihodnje leto sprejele potrebne spremembe na nacionalni ravni. "Evropski svet pozivamo, naj pospeši pogajanja o reformi volilne zakonodaje. Sprejetje poročila o sestavi parlamenta je pomemben korak k bolj reprezentativni in pravičnejši Evropi," je ob predstavitvi predloga dejal soporočevalec Sandro Gozi (Renew).

Evropski poslanci so izpostavili tudi, da bi morala predlagana razdelitev vključevati rezervnih 28 sedežev za poslance, izvoljene v vseevropski volilni enoti, ki so jo v parlamentu predlagali maja lani. V luči tega so še opozorili, da bi bilo vsako nadaljnje zavlačevanje dela Sveta EU pri tej reformi v nasprotju z načelom iskrenega sodelovanja.

Evropski parlament pred vsakimi volitvami pripravi predlog razdelitve sedežev. Ta temelji na načelih, da je poslancev skupno največ 751 - vključno s predsednikom oziroma predsednico parlamenta, da posamezna država nima manj kot šest ali več kot 96 sedežev.

Prihodnje volitve poslancev Evropskega parlamenta bodo od 6. do 9. junija prihodnje leto, v Sloveniji pa bodo potekale v nedeljo, 9. junija 2024.