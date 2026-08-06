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Slovenija

Bo Slovenija končno dobila pravo dirkališče? Nekdanji dirkač ima načrt

Ljubljana, 06. 08. 2026 19.54 pred 3 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
Danica Jovanović
Avto-moto poligon

Nekdanji dirkač Matjaž Tomlje stremi k večji prometni varnosti pa z izgradnjo novega avtomobilističnega poligona in dirkališča. Nov poligon bi izšolal boljše voznike, pravi, zato bi za izgradnjo morala poskrbeti država ali občina. Za dirkališče v Sloveniji si sicer od predvolilne kampanje naprej prizadeva tudi gospodarski minister Anže Logar, ki je idejo uvrstil tudi v nabor ključnih projektov vlade.

poligon matjaž tomlje varnost promet
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KOMENTARJI2

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jugatneme
06. 08. 2026 21.52
Pravijo, da se pričakuje, da bo hrana bistveno dražja..... Morda bo katera neasfaltirana njiva dobila krompir, koruzo, zelje...
Odgovori
-1
0 1
flojdi
06. 08. 2026 20.49
Dobro.
Odgovori
+3
3 0
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