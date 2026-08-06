Bo Slovenija končno dobila pravo dirkališče? Nekdanji dirkač ima načrt

Nekdanji dirkač Matjaž Tomlje stremi k večji prometni varnosti pa z izgradnjo novega avtomobilističnega poligona in dirkališča. Nov poligon bi izšolal boljše voznike, pravi, zato bi za izgradnjo morala poskrbeti država ali občina. Za dirkališče v Sloveniji si sicer od predvolilne kampanje naprej prizadeva tudi gospodarski minister Anže Logar, ki je idejo uvrstil tudi v nabor ključnih projektov vlade.