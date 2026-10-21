Slovenija
Bo Slovenija postala družba znanja in inovacij?
Bo, če bo znala mlade navdušiti za znanost in tehnologjo. V to so prepričani organizatorji Arene tehnologij, ki je v Ljubljani pet tisoč šolarjem, dijakom in študentom skušala dati nekaj posebnega. Trenutek navdiha, ki lahko v družbi povzroči nekaj, kar imenujemo Apollo efekt.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Cekin.si Od učbenikov do umetne inteligence: kako se slovenske šole prilagajajo generacijama Z in Alfa?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.