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Slovenija

Bo Slovenija postala družba znanja in inovacij?

Ljubljana, 21. 10. 2026 20.28 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Janez Usenik
Tehnologije

Bo, če bo znala mlade navdušiti za znanost in tehnologjo. V to so prepričani organizatorji Arene tehnologij, ki je v Ljubljani pet tisoč šolarjem, dijakom in študentom skušala dati nekaj posebnega. Trenutek navdiha, ki lahko v družbi povzroči nekaj, kar imenujemo Apollo efekt.

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21. 10. 2026 21.51
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