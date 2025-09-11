Svetli način
Slovenija

Bo Slovenija prepovedala vstop Dodiku?

Ljubljana, 11. 09. 2025 07.46 | Posodobljeno pred 29 minutami

STA
Vlada bo na današnji seji razpravljala in predvidoma odločala o predlagani prepovedi vstopa v Slovenijo razrešenemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku. Na dnevnem redu je tudi predlog novele zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU.

Milorad Dodik
Milorad Dodik FOTO: AP

Vlada je obravnavo izhodišč za prepoved vstopa v Slovenijo za Milorada Dodika začela že pred 14 dnevi, a odločitev glede tega do zdaj ni sprejela. Po neuradnih informacijah STA je moralo tokrat ministrstvo za zunanje in evropske zadeve svoje gradivo za vladno sejo dopolniti na predlog predsednika vlade Roberta Goloba in vanj umestiti tudi predlog prepovedi vstopa za Dodika.

Na dnevnem redu današnje seje je med drugim tudi predlog novele zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU.

Gre za osrednji predpis na področju kazenskega sodelovanja med državami članicami EU, s katerim so v slovenski pravni red prenesene določbe številnih pravnih aktov EU.

S predlogom novele se odpravljajo pomanjkljivosti pri prenosu nekaterih evropskih pravnih aktov in zagotavlja prenos naknadno sprejetih evropskih pravnih aktov glede sodelovanja v kazenskih zadevah med državami članicami EU.

Nanašajo se na področja evropskega naloga za prijetje in predajo, evropskega preiskovalnega naloga, medsebojnega priznavanja obsodb, s katerimi je izrečena zaporna kazen ali ukrep, ki vključuje odvzem prostosti, ter medsebojnega priznavanja pogojnih obsodb z varstvenim nadzorstvom, pogojnih odložitev izreka kazni, alternativnih sankcij in odločb o pogojnem odpustu z varstvenim nadzorstvom, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

dodik vlada
xoxotox6
11. 09. 2025 08.15
gre za vrh hobotnice murgelskega kartela, ki v navezi s serbokokainko združbo določa cene nepremičnin,gradbenih projektov, logistike v luki koper,ter nadzora sosedov na zahodni in severni meji kjer stojijo in opravljajo delo namesto enookega kiklopa????
ODGOVORI
0 0
medekmali medekmali
11. 09. 2025 08.07
+1
pa še vučičiča bojo povabli 🤣🤣🤣🥂
ODGOVORI
2 1
medekmali medekmali
11. 09. 2025 08.07
+3
ne de nebodo si upali a ne de , bota golob in jankovič po mizi udarila in rekla našega dodika pa ja boste pustili na miru on je dobar dečko plača piče i mezu 🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 0
Morgoth
11. 09. 2025 08.05
+1
ŽupankoviĆ pa že ne bo dovolil, da njegov pernati oproda prepove vstop njegovemu najboljšemu prijatelju!
ODGOVORI
1 0
