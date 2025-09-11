Bo Slovenija prepovedala vstop Dodiku?

Vlada je obravnavo izhodišč za prepoved vstopa v Slovenijo za Milorada Dodika začela že pred 14 dnevi, a odločitev glede tega do zdaj ni sprejela. Po neuradnih informacijah STA je moralo tokrat ministrstvo za zunanje in evropske zadeve svoje gradivo za vladno sejo dopolniti na predlog predsednika vlade Roberta Goloba in vanj umestiti tudi predlog prepovedi vstopa za Dodika.

Na dnevnem redu današnje seje je med drugim tudi predlog novele zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU.

Gre za osrednji predpis na področju kazenskega sodelovanja med državami članicami EU, s katerim so v slovenski pravni red prenesene določbe številnih pravnih aktov EU.

S predlogom novele se odpravljajo pomanjkljivosti pri prenosu nekaterih evropskih pravnih aktov in zagotavlja prenos naknadno sprejetih evropskih pravnih aktov glede sodelovanja v kazenskih zadevah med državami članicami EU.

Nanašajo se na področja evropskega naloga za prijetje in predajo, evropskega preiskovalnega naloga, medsebojnega priznavanja obsodb, s katerimi je izrečena zaporna kazen ali ukrep, ki vključuje odvzem prostosti, ter medsebojnega priznavanja pogojnih obsodb z varstvenim nadzorstvom, pogojnih odložitev izreka kazni, alternativnih sankcij in odločb o pogojnem odpustu z varstvenim nadzorstvom, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.