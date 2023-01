Zaradi učinkovitega odkrivanja in zdravljenja predrakavih sprememb in rezultatov programa ZORA se je breme raka materničnega vratu v Sloveniji že zdaj pomembno zmanjšalo. A čeprav je ta rak med vsemi raki najlažje preprečiti – zanj imamo namreč učinkovito cepljenje proti HPV – je še vedno četrti najpogostejši rak pri ženskah na svetu in eden od najpogostejših rakov pri mlajših ženskah.