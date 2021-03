Bo Sloveniji, kjer je zelo nizka potresna odpornost, uspelo prehiteti potres?

Dogodka, ki je potekalo v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije in v obliki spletne konference, se je udeležilo največje število udeležencev doslej, in sicer kar 2500 inženirjev s področij graditve. Ti so predstavili številne inženirske rešitve, ki zagotavljajo varno sobivanje s potresi in drugimi naravnimi nesrečami, kot so plazovi, ekstremni veter, požari, žledolom, udari strele in nenazadnje tudi virus covid-19.

Kot sta pokazala lanskoletna potresa – aprila v Zagrebu in decembra v Petrinji, so potresno najbolj nevarne starejše stavbe, tiste, ki so bile zgrajene po drugi svetovni vojni, ko so se za gradnjo uporabljali slabši gradbeni materiali, pa tudi večina stavb zgrajena pred letom 1963, ko smo dobili prve, sicer bolj osnovne pravilnike. Večina starejših stavb je v vaških in mestnih jedrih, ki so praviloma tudi najbolj prizadeta v primeru intenzivnejših potresov.

Eno ključnih opozoril, ki se je ponavljajo skozi večji del konference, je, da je potrebno čim prej povečati potresno odpornost celotnega stavbnega fonda v Sloveniji. To pa pomeni, da je potrebno pridobiti čim več sredstev, da se bo lahko potresno ojačalo ali nadomestilo starejše in potresno nevarne stavbe, da se v primeru močnejšega potresa zmanjša materialna škoda in pa - to, kar je najbolj ključno - reši življenja. Da se vlada zave te problematike, je udeležencem zatrdil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in dodal, da bodo resolucijo o programu protipotresne sanacije potresno ogroženih objektov, k pripravi katere je ministrstvo pozval pristojni odbor DZ, v potrditev vladi in DZ poslali do konca leta. "Namen resolucije je postaviti sistemske temelje za postopno celostno prenovo ogroženih stavb, ki jo bomo izvajali v naslednjih letih in desetletjih. Program bo prispeval k postopnemu povečevanju potresne odpornosti celotnega stavbnega fonda." Kot je dejal, bo ta dolgotrajna in finančno zahtevna, zato bo potrebno zagotoviti sredstva iz različnih fondov, računajo pa tudi na evropska sredstva, saj je tudi Evropska komisija prepoznala potres kot grožnjo, ki ji je potrebno čim prej pristopiti. Inženirje je pozval k vključitvi v ta program, "s katerim želi Slovenija prehiteti potres".

Izkušnje iz Zagreba kot opozorilo Ljubljani

Josip Galić s Fakultete za arhitekturo v Zagrebu je spregovoril o zadnjih dveh potresih na Hrvaškem in opozoril, da imata Zagreb in Ljubljana zelo podobno potresno ogroženost. "Želim si, da vzamete potres v Zagrebu kot opozorilo, da se kaj takšnega v Ljubljani ne bo zgodilo." Žal pogled nazaj kaže, da se stvari začnejo spreminjati šele, ko se zgodi neka naravna katastrofa. Tako smo prve ‘primitivne’ pravilnike glede potresno varne gradnje dobili na ravni bivše skupne države leta 1963, po potresu v Skopju, v katerem je umrlo več kot tisoč oseb, nekaj tisoč je bilo ranjenih, kar tričetrtine vseh stavb pa je bilo poškodovanih.

Ena od prednosti karantene, ki je bila razglašena lansko pomlad, ko so se začeli množični izbruhi epidemije tudi na Hrvaškem, je bila ta, da je bilo na dan, ko je Zagreb stresel potres z močjo 5,5, na ulici zelo malo ljudi, kar je zagotovo prispevalo k temu, da je potres terjal zgolj eno smrtno žrtev. Namreč, v središču Zagreba, kjer je največ starejših stavb, so se rušili dimniki, strehe, razpokali oboki in odpadali ometi, ponekod pa so se podrle celotne stene. V primeru, da bi se ljudje zadrževali na ulici, bi bilo žrtev precej več, opozarja Galić.