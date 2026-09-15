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Slovenija

Bo slovenska manjšina kdaj dobila predstavnika v italijanskem parlamentu?

Nova Gorica, 15. 09. 2026 17.14 pred 59 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA
Antonio Tajani in Tone Kajzer

Zunanji minister Tone Kajzer se je v Novi Gorici srečal z italijanskim kolegom Antoniom Tajanijem. V ospredju pogovorov so bili nadaljnja krepitev odnosov med državama, položaj obeh narodnih skupnosti, gospodarsko sodelovanje, Severni Jadran ter aktualna evropska vprašanja.

"Italija je za Slovenijo pomembna soseda, prijateljska država, partnerica in zaveznica v Natu," je po srečanju poudaril zunanji minister Tone Kajzer.

S Tajanijem sta se zavzela za nadaljevanje dialoga ter konkretnega sodelovanja med državama, pri čemer sta oba omenila skupen gospodarski forum, ki ga nameravajo po besedah italijanskega ministra organizirati v Gorici.

Kajzer je kot pomembno temo pogovorov izpostavil gospodarstvo. "Številke so tukaj jasne – blagovna menjava med Italijo in Slovenijo je lani dosegla 10 milijard evrov, storitvena menjava (...) pa dve milijardi evrov. Italija je eden naših najpomembnejših gospodarskih partnerjev," je dejal.

Antonio Tajani je podobno izpostavil, da je Slovenija prvi gospodarski partner Italije na tem območju, blagovna menjava pa se je po njegovih besedah v zadnjih šestih letih povečala za 36 odstotkov.

Tajani in Kajzer sta se srečala v Novi Gorici.
Tajani in Kajzer sta se srečala v Novi Gorici.
FOTO: Bobo

Kajzer je dodal, da si želi okrepljenega sodelovanja na področjih znanosti, inovacij, vesolja, avtomobilske in obrambne industrije, logistike, lesarstva, oblikovanja, živilske in vinarske industrije.

Oba sta poudarila pomen povezovanja v Severnem Jadranu ter širše sodelovanje na območju Sredozemlja. Tajani je ob tem podprl krepitev povezav med pristanišči, pri čemer je posebej izpostavil Trst in Koper.

"Pri skupnih izzivih, ki jih imamo kot sosedje in kot regija, govorimo o energetski varnosti, povezljivosti, varnosti dobavnih verig in (...) izkoriščanju severnega in celotnega Jadrana za naše skupne koristi," pa je dejal Kajzer.

Kaj pa zahteva po zastopstvu slovenske skupnosti v parlamentu v Rimu?

Pomemben del pogovorov sta ministra namenila tudi položaju slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji.

Slovenija po Kajzerjevih besedah pozdravlja povečanje sredstev, ki jih je Italija za leti 2026 in 2027 namenila zaščiti slovenske narodne skupnosti. Obenem pričakuje nadaljnji napredek pri sistemskem reševanju odprtih vprašanj. Med slednjimi je tudi zagotavljanje zastopstva slovenske skupnosti v parlamentu v Rimu, na kar so Slovenci v Italiji večkrat opozorili.

Antonio Tajani in Tone Kajzer
Antonio Tajani in Tone Kajzer
FOTO: Bobo

Kajzer je v odgovor na vprašanje STA na to temo dejal, da italijanska vlada išče političen konsenz, vendar v tem trenutku "ni možnosti, da bi prišlo do takšnega dogovora, ki bi odseval rešitev, kot je na slovenski strani". Dodal je, da sta s Tajanijem govorila o tej temi in da bo vlada v Rimu delala tako na sistemski rešitvi kot na praktičnih rešitvah, da bi slovenska manjšina imela konkreten kanal za komunikacijo z italijansko vlado.

Poudarila interes za verodostojen in hitrejši proces širitve

Ministra sta govorila tudi o širitvi EU in začasnem nadzoru, ki ga na meji s Slovenijo izvaja Italija. Kajzer je pri tem dejal, da sta se dogovorila o iskanju učinkovitih alternativnih rešitev, ki bodo omogočile nemoteno prehajanje meje, hkrati pa zagotovile "varnostni element, ki je za obe državi zelo pomemben".

Glede širitve sta medtem oba poudarila interes za verodostojen in hitrejši proces ter evropsko prihodnost držav Zahodnega Balkana, Ukrajine in Moldavije.

Srečanje je potekalo v Novi Gorici, ki je lani skupaj z Gorico kot Evropska prestolnica kulture 2025 postala primer uspešnega čezmejnega sodelovanja. "Nova Gorica in Gorica sta pokazali, da meja ni nujno prostor, ki nas ločuje. Meja je lahko tudi prostor, ki nas povezuje, prostor sodelovanja, srečevanja ljudi in novih priložnosti. Mislim, da je to dobra prispodoba za odnose med Slovenijo in Italijo," je še dejal Kajzer.

tone kajzer antonio tajani zunanji minister italija srečanje

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KOMENTARJI2

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vlahov
15. 09. 2026 18.28
Manjšina naj se drži svojega kulturnega doma in naj pusti Italijansko politiko . Kdo pa mislite , da smo ?
Odgovori
+1
1 0
galeon
15. 09. 2026 17.46
Tako kot se morajo Slovenci boriti za položaj v vladi, tako bi se morala manjšina pri nas. Torej svoje diskriminiramo. Samo v telebanski državi je to možno.
Odgovori
+1
1 0
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