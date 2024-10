Bo smučanje v Avstriji postalo rezervirano samo za premožne?

Večina avstrijskih smučišč se je letos odločila za dinamično oblikovanje cen. Preprosto, ko je smučanje najbolj prijetno in imajo ljudje največ časa zanj, bo tudi najdražje. Mnogim v Avstriji nekakšna cenovna diskriminacija ni všeč. "Spusti se v nizki sezoni in zraste v visoki. Ko je dan najlepši in je največ gneče, je najdražje. In kar je neumno, to vedno sovpada s počitnicami, kar je v nasprotju s tem, za kar smo se zavzemali 30 do 40 let," pojasni predsednik avstrijske zveze žičničarjev Franz Horl.

Mnogi opozarjajo, da je dinamično določanje cen manj transparentno, zato se bodo v bodoče cene dvigovale hitreje kot bi se sicer. Najdražje vozovnice se bodo tako približale 80 evrom za dnevno vozovnico, s čimer je smučanje kar šport za elito. Naj primerjamo, polna cena za dan igranja golfa na najbolj prestižnih igriščih v Sloveniji je že kar podobna, 90 evrov. A Avstrijici pravijo, v svetovnem merilu so njihove bele strmine še vedno konkurenčne. "V elitnih ameriških smučiščih, kot sta Vale in Aspen, plačaš 300 dolarjev (276 evrov) na dan. Tudi Švica je veliko dražja od nas," pravi strokovnjak za zimski turizem Gunther Aigner.

Velja pa Italija večinoma za bolj ugodno destinacijo, čeprav ne povsod. Na sončni strani Alp pa smo cenejši. Najdražja dnevna vozovnica za Krvavec bo letos stala 43 evrov, recimo, podobno na drugih večjih smučiščih po Sloveniji. "Mi smo cene dvignili za približno tri do pet procentov. Več pa ne moremo, zaradi kupne moči. Čeprav smo v lanskem letu ogromno investirali," razloži sekretar Združenja slovenskih žičničarjev Ernest Kovač.

Ali bo s tem Slovenija postala tudi konkurenčno zanimiva? "Hrvaški in madžarski gostje so na primer v veliki količini hodili v Avstrijo," dodaja Kovač. Domači gostje pri nas še vedno predstavljajo najboljše stranke, tako da se zdi bližina smučišča še vedno večji adut kot cena. Na koncu pa bo sezona odvisna seveda tudi od tega, kako bo sodelovalo vreme.